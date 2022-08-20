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Yağmur Atacan gelen mesajı ifşa etti! "Senin gibisi maşallah"

20.08.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde rol aldıktan sonra başka bir sektöre geçiş yaparak gözlerden uzak olmayı tercih eden ve Pınar Altuğ ile evliliğiyle sık sık gündeme gelen Yağmur Atacan sosyal medya hesabı açtı. Eşi gibi aktif bir kullanıcı olmaya çalışan Atacan son olarak gelen bir mesajı ifşa ederek dikkat çekti.

Yağmur Atacan gelen mesajı ifşa etti! "Senin gibisi maşallah"

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ile evli olan ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Karısının bikilini pozlarını paylaşarak gündeme gelen Atacan yeni hesabına gelen bir paylaşımı ifşa etti.

Ekran Alıntısı

80 bin TL paraya ihtiyacı olduğunu yazan bir takipçisinin mesajlarını paylaşan Atacan "Aslında nasıl da güven duyasın geliyor. Hesaba bak, kafaya bak çok geliyor bundan ama senin gibisi maşallah. İsmi yok sözü var peh peh" dedi.

Bazı takipçiler ise böyle bir mesajı ifşa etmenin gereksiz olduğuna dair görüşlerini Yağmur Atacan'a söyleyerek eleştiride bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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