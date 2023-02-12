Yağmur Atacan günlerdir depremden sonra ulaşılamayan köyleri dolaşıyordu! "Eve vardım vicdanim rahat ama..."

10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri sonrası pek çok köye de ulaşmak zordu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan hemen arkadaşlarıyla harekete geçti ve Hatay'a gitmek için yola koyuldu.

Off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'ın ulaşılamayn köylerini dolaşan eski oyuncu 7. günde evine döndü.

Yağmur Atacan yollarda gördüğü bazı kareleri de paylaşarak şunları söyledi:

"60 saat direksiyondaydım, toplam 6 saat mi uyudum hesaplayamıyorum; 4 günü 14 gün gibi yaşadım. Kendimize yedek çamasır almayı bile düşünmeden yola çıktık, günlerce uyumadık, beslenmedik, herkese yetemezdik biliyoruz ama keşke şöyle yapsaydım demedim. Eve vardım vicdanım rahat ama gördüklerimi arkada bırakmak imkansız. Onların eski hayatlarına dönme ihtimali yok diyordum artık bizim de zor..."





