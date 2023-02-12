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Yağmur Atacan günlerdir depremden sonra ulaşılamayan köyleri dolaşıyordu! "Eve vardım vicdanim rahat ama..."

12.02.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları büyük felaketin ardından off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıktı. Ulaşılamayan köyleri dolaşan Atacan felaketin yedinci gününde evine döndü ve duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Yağmur Atacan günlerdir depremden sonra ulaşılamayan köyleri dolaşıyordu! "Eve vardım vicdanim rahat ama..."

10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri sonrası pek çok köye de ulaşmak zordu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan hemen arkadaşlarıyla harekete geçti ve Hatay'a gitmek için yola koyuldu.

Off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'ın ulaşılamayn köylerini dolaşan eski oyuncu 7. günde evine döndü.

Yağmur Atacan yollarda gördüğü bazı kareleri de paylaşarak şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"60 saat direksiyondaydım, toplam 6 saat mi uyudum hesaplayamıyorum; 4 günü 14 gün gibi yaşadım. Kendimize yedek çamasır almayı bile düşünmeden yola çıktık, günlerce uyumadık, beslenmedik, herkese yetemezdik biliyoruz ama keşke şöyle yapsaydım demedim. Eve vardım vicdanım rahat ama gördüklerimi arkada bırakmak imkansız. Onların eski hayatlarına dönme ihtimali yok diyordum artık bizim de zor..."

ss

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