Yağmur Atacan ve arkadaşları pikap araçlarla ulaşılamayan köylere gidiyor!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 depremden sonra Maraş ve çevre iller büyük hasar aldı. Hava şartlarının da zorlu olması sebebiyle ulaşılamayan pek çok bölge mevcut.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da elini taşın altına koydu ve harekete geçti.

Bir dönem oyunculuk yapan Atacan zorlu hava şartlarında ulaşılamayan köylere AFAD yardımlarını ulaştırmak için 15 arkadaşıyla birlikte yola çıktı.

Yağmur Atacan ve arkadaşları zorlu hava koşullarında yol alabilen pikap araçlarla hedeflerini ulaşmaya çalışıyor. Ünlü ismin en önemli uyarısı "İzin almadan yollara çıkmayın" oldu.



