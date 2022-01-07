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Yağmur Sarnıç'a 60 bin liralık 'baykuş' cezası

07.01.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekişmeli olarak eşi Emre Aşık'la boşanan Yağmur Sarnıç, gündemden düşmüyor. Yağmur Sarnıç, 2018 yılında sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürmüştü. Tedavinin ardından baykuşu geri almak isteyen Sarnıç'a mevzuat gereği; yaban hayata ait baykuşun Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiği söylenmişti. Yağmur Sarnıç bunun üzerine olay çıkarmıştı. Veterinerlerin açtığı dava sonuçlandı.

Yağmur Sarnıç, 2018 yılında sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürmüştü.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; tedavinin ardından baykuşu geri almak isteyen Sarnıç'a mevzuat gereği; yaban hayata ait baykuşun Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiği söylenmişti. Sarnıç bunun üzerine olay çıkarmıştı. Veterinerlerin açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, Sarnıç'ın hakaret ettiği üç veterinere toplam 60 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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NE OLMUŞTU?

2017 24 Mart günü elinde bir baykuşla veterinere gelen Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, tedavi için getirdiği baykuşun Kulaklı Orman Baykuşu olduğunu ve hayvanın tedavisinin ardından bakanlığa teslim edilmesi gerektiğini öğrenince ortalığı birbirine kattı. Kendisine yapılan açıklamadan iki gün sonra 26 Mart'ta veterinere gelen Aşık, burada tartışmaya başladı. Veterinerle kavgaya tutuşan Yağmur Aşık, genç kadını darp edince veterinerin ameliyat olma ihtimali oluşmuştu.

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Yağmur Sarnıç
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