Yağmur Tanrısevsin Ballon d'Or ödül törenine damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

A Milli Futbol Takımımız’ın gönüllü futbol elçisi olarak ülkemizi temsil etmeye devam eden oyuncu Yağmur Tanrısevsin France Football dergisi tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödülü gecesi için Fransa’ya gitti.

Yağmur Tanrısevsin, Paris’te düzenlenen dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan Ballon d’Or’a damga vurdu.

Oyuncu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kırmızı elbise tercih etti.



Yağmur Tanrısevsin'in tarzı sosyal medyayı salladı. Oyuncunun seçimi "Havalı, iddialı ve şık" olarak yorumlandı.

Sosyal medyada oyuncuya "Yine iddialı yine güzel", "Sana bayılıyorum", "Işıl ışılsın", "Parlıyorsun" yorumları geldi.

ALTIN TOP KİMİN OLDU?

Fransa’da spor dergisi France Football tarafından düzenlenen ve Altın Top olarak bilinen Ballon d'Or ödülü, Manchester City ile İspanya milli takımının orta saha oyuncusu olan Rodri’ye verildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA LİSTE

Ballon d'Or, yılın en iyi futbolcusu ödülünü hem kadınlar hem erkekler kategorisinde veriyor; 100 ülkedeki gazetecilerden oluşan bir jüri tarafından oylanıyor.

Bu ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da vardı. Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada yer aldı.