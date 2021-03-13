Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında ve bir hastalığı var mı? Koronavirüse mi yakalandı?

Ekranlarda İki Yalancı, Mayıs Kraliçesi, Güneşi Beklerken, Bana Baba Dedi gibi farklı dizilerde izlediğimiz Yağmur Tanrısevsin koronavirüse yakalandı. Yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan Yağmur Tanrısevsin'in, evinde karantinaya girdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

30 yaşında olan Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. Aslen Mersinli olan oyuncu, Mersin’de doğup büyümüştür. İlkokul, ortaokul ve liseyi de Mersin’de okumuştur. Üniversiteyi kazanıp 2010 senesinde İstanbul’da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaya gelmiştir. The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat vermiş ve aynı zamanda Bambi markasının reklam filmlerinin marka yüzü olmuştur. Craft Oyunculuk Atöylesi’nde eğitim almaya başladıktan yaklaşık bir yıl sonrasında bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Çağatay Ulusoy, Hazal Kaya, Metin Çekmez ve Vahide Gördüm’ün paylaştığı “Adını Feriha Koydum” isimli dizide rol almış ve oyunculuk hayatına başlangıç yapmıştır. Yağmur Tanrısevsin, daha önce Kerem Bürsin ve sonrasında Oğuzhan Koç ile ilişki yaşamıştı.