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Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında ve bir hastalığı var mı? Koronavirüse mi yakalandı?

13.03.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında ve bir hastalığı var mı? Koronavirüse mi yakalandı?

Mayıs Kraliçesi, Güneşi Beklerken, Bana Baba Dedi gibi pek çok dizide rol alan Yağmur Tanrısevsin koronavirüse yakalandı. Koronavirüs haberleriyle birlikte Yağmur Tanrısevsin'in biyografisi de merak edilmeye başlandı.

Ekranlarda İki Yalancı, Mayıs Kraliçesi, Güneşi Beklerken, Bana Baba Dedi gibi farklı dizilerde izlediğimiz Yağmur Tanrısevsin koronavirüse yakalandı. Yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan Yağmur Tanrısevsin'in, evinde karantinaya girdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

30 yaşında olan Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. Aslen Mersinli olan oyuncu, Mersin’de doğup büyümüştür. İlkokul, ortaokul ve liseyi de Mersin’de okumuştur. Üniversiteyi kazanıp 2010 senesinde İstanbul’da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaya gelmiştir. The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat vermiş ve aynı zamanda Bambi markasının reklam filmlerinin marka yüzü olmuştur. Craft Oyunculuk Atöylesi’nde eğitim almaya başladıktan yaklaşık bir yıl sonrasında bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Çağatay Ulusoy, Hazal Kaya, Metin Çekmez ve Vahide Gördüm’ün paylaştığı “Adını Feriha Koydum” isimli dizide rol almış ve oyunculuk hayatına başlangıç yapmıştır. Yağmur Tanrısevsin, daha önce Kerem Bürsin ve sonrasında Oğuzhan Koç ile ilişki yaşamıştı.

YAĞMUR TANRISEVSİN OYNADIĞI FİLMLER

yagmur-tanrisevsin-koronavirus

Baba Parası
The Tragedy
Aşk Ağlatır
Yok Artık 2
Geniş Aile Yapıştır

YAĞMUR TANRISEVSİN OYNADIĞI DİZİLER

Kaçak
Pis Yedili
Adını Feriha Koydum
İki Yalancı
Bana Baba Dedi
Güneşi Beklerken
Mayıs Kraliçesi

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Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin
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