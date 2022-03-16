Yağmur Tanrısevsin ve Kerem Bürsin yeniden sevgili mi oldu? Yağmur Tanrısevsin ve Kerem Bürsin sevgili mi?

Yağmur Tanrısevsin ve Kerem Bürsin'in yeniden birlikte olduğu iddiası magazin kulislerini karıştırdı. Güneşi Beklerken dizisinin setinde tanışıp bir süre sonra sevgili olan Yağmur Tanrısevsin ve Kerem Bürsin bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Yıllar sonra ikili yeniden sosyal medyadan takipleşmeye başladı. Yağmur Tanrısevsin ve Kerem Bürsin'in bu haberi hayranlarını heyecanlandırdı. Tanrısevsin ve Bürsin hakkında merak edilen detayları haberimizde işledik...

YAĞMUR TANRISEVSİN VE KEREM BÜRSİN SEVGİLİ Mİ?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışıp sevgili olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel sessiz sedasız ilişkilerine son verdi. Bu haber sonrası Kerem Bürsin'in adı Yağmur Tanrısevsin ile anılmaya başladı.

Kanal D'de 2013 ile 2014 yıllarında yayınlanan ve severek izlenen 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Yağmur Tanrısevsin ve Kerem Bürsin, Twitter'da yeniden takipleşmeye başladı. İkilinin bu haberi hayranlarını sevindirdi.

Bir yıl kadar bir süre birlikte olan oyuncular, 2014 yılında ilişkilerini sonlandırmıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan Yağmur Tanrısevsin ve Kerem Bürsin'in ayrılık sebebinin başka projelerde yer almaları yüzünden birbirlerine zaman ayıramadıkları söylenmişti. Yıllar sonra Yağmur Tanrısevsin ve Kerem Bürsin'in takipleşmesi, Yeniden sevgililer mi? sorusunu akıllara getirdi.

KEREM BÜRSİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Hande Erçel ayrılığından sonra ortaya çıkan aşk iddialarına Kerem Bürsin'in ajansı noktayı koydu. Ajans bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde; Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur.

Oyuncumuz Kerem’in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zamanki yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz.

