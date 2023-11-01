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Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ'da anıldı

01.11.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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Yahya Kemal Beyatlı, ölümünün 65. yılında Tekirdağ'da anıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ'da anıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Namık Kemal Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır ile Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Beyatlı'nın kent merkezindeki heykeline karanfil bıraktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Üç Kemallar Diyarı" olarak adlandırılan Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'nın kent için büyük önem taşıdığını söyledi.

Hacıoğlu, kuvvetli üslubu ve usta söz sanatçılığıyla Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk edebiyatına ve Türk tarihine damgasını vurmuş bir isim olduğunu ifade ederek, "Yahya Kemal'i her yıl anıyoruz. Yahya Kemal iki dönem Tekirdağ milletvekilliği yaptı. Aynı zamanda kendisi bir diplomattır. 1984 yılında Üsküp'te başlayan hayatı 1958'de İstanbul'da 65 yıl önce bugün sona ermiştir. Yahya Kemal anlatılmaz bir insandı. Tekirdağlılar her zaman değerlerine sahip çıkıyor. Yahya Kemal Beyatlı'nın adı kentte okullarda, kültür merkezlerinde yaşatılıyor. " dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün konuşmaların ardından öğrencilere Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatının anlatıldığı kitap hediye etti.

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