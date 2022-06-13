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"Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı dava sürüyor

13.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı dava sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde "sıkıyönetim komutanı" olmayı beklerken "yakalanan ilk darbeci" olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8’i tutuklu 16 sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen kararının Yargıtay tarafından usulen bozulmasının ardından, sanıkların istinaf mahkemesinde yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve avukatları ile Cumhurbaşkanlığı vekili avukatlar katıldı.

Duruşmada dinlenen daha önce de ilk derece mahkemelerinde 15 Temmuz gecesi Bursa'da yaşananlara ilişkin ifadeler veren tanıklar, önceki beyanlarını tekrar etti.

Tanık Abdüssamed Kılınç, 15 Temmuz gecesi nöbetçi astsubay olarak görev yaptığını ve gelen mesaj üzerine harekat merkezini aradığını anlattı. Talimatın Yurdakul Akkuş tarafından verildiğinin belirtildiğini, 3 mesajın daha geleceğini, içeriğine bakmadan İlçe Jandarma Komutanına teslim edilmesinin söylendiğini ve bunları sanıklardan Ali Ç'nin aldığını söyledi.

Daha sonra sanıklardan bazılarının da aralarında bulunduğunu düşündüğü birtakım kişilerin harekat merkezine gelip, yetkileri gereği kendilerini de odadan çıkardıklarını aktaran Kılınç, bu kişilerin içeride ne yaptıklarını bilmediğini söyledi.

Tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanıklar, aleyhte kısımları kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını, sanık ve avukatlarının tanık dinletme taleplerinin reddini istedi.

Sanıkların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına ve tanık dinletme taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İlk derece mahkemesi ve istinaf kararları

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili ilk gözaltına alınan isim olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Yurdakul Akkuş'un 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınmasıyla teşebbüsün seyri değişmiş, çantadaki belgelere göre operasyonlar hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sözde sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Akkuş, 11 Temmuz 2018'deki duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İlk derece mahkemesinin kararını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 16 Ocak 2020'de, yargılamayı ve verilen hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi, Akkuş ve diğer sanıklara yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıkların son savunmalarını görüntülü sistemle yapmalarının savunma haklarını kısıtladığı ve usulen bazı diğer gerekçelerle bozmuştu.

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