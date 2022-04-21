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Yakamoz S-245 dizisi konusu nedir? Netflix Yakamoz S-245 dizisi oyuncuları kimler?

21.04.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'de yayınlanması beklenen Yakamoz S-245 dizisi için geri sayım sona erdi. Yakamoz S-245 dizisinin konusu ve oyuncuları merak edilirken dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci başrollerde yer alıyor. Peki Yakamoz S-245 dizisi konusu nedir? Yakamoz S-245 dizisi oyuncuları kimler? İşte konusu, oyuncuları ve merak edilenler...

Yakamoz S-245 dizisi konusu nedir? Netflix Yakamoz S-245 dizisi oyuncuları kimler?

Netflix'te yayınlanan Yakamoz S-245 isimli yapım merak konusu oldu. Jacek Dukaj'ın bilimkurgu romanı The Old Axolotl'dan esinlenerek çekilmiş olan Into The Night dizisinin evreninde geçecek olan Yakamoz S-245 dizisinin konusu da sorgulanıyor. Peki Yakamoz S-245 dizisi konusu nedir?

YAKAMOZ S-245 DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide, denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılmış olan deniz biyoloğu Arman, Dünya'yı altüst eden bir felaket sonrasında mürettebatıyla beraber ölüm kalım mücadelesi verecektir.

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Başrollerinde, Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin bulunduğu Yakamoz S-245 dizisi 20 Nisan 2022 tarihinde platformda yayınlandı.

YAKAMOZ S-245 DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

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Kıvanç Tatlıtuğ,
Özge Özpirinçci,
Ertan Saban,
Ece Çeşmioğlu,
Jerry Hoffmann,
Ecem Uzun,
Meriç Aral,
Ersin Arıcı,
Onur Ünsal,
Güven Murat Akpınar,
Hakan Salınmış.

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Netflix Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinçci
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