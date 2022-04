Yakamoz S-245 dizisi konusu nedir? Netflix Yakamoz S-245 dizisi oyuncuları kimler?

Netflix'te yayınlanan Yakamoz S-245 isimli yapım merak konusu oldu. Jacek Dukaj'ın bilimkurgu romanı The Old Axolotl'dan esinlenerek çekilmiş olan Into The Night dizisinin evreninde geçecek olan Yakamoz S-245 dizisinin konusu da sorgulanıyor. Peki Yakamoz S-245 dizisi konusu nedir?

YAKAMOZ S-245 DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide, denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılmış olan deniz biyoloğu Arman, Dünya'yı altüst eden bir felaket sonrasında mürettebatıyla beraber ölüm kalım mücadelesi verecektir.

Başrollerinde, Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin bulunduğu Yakamoz S-245 dizisi 20 Nisan 2022 tarihinde platformda yayınlandı.

YAKAMOZ S-245 DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ,

Özge Özpirinçci,

Ertan Saban,

Ece Çeşmioğlu,

Jerry Hoffmann,

Ecem Uzun,

Meriç Aral,

Ersin Arıcı,

Onur Ünsal,

Güven Murat Akpınar,

Hakan Salınmış.