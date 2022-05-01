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Yakamoz S-245'in Arman'ı Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi! "Çok sevmek yetmedi..."

01.05.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245'te Arman rolünde boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e olan sevgisini anlattı. Kıvanç Tatlıtuğ açıklamasında "Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor" diyerek sosyal medyada gündem oldu.

Yakamoz S-245'in Arman'ı Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi! "Çok sevmek yetmedi..."

Son olarak Yakamoz S-245 dizisiyle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ kısa süre önce baba oldu. Başak Dizer ile 6 yıl önce evlenen oyuncu 'L'Officiel'e çok özel açıklamalarda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ'u Başak Dizer Tatlıtuğ’a olan sevgisini anlatınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi..." diyen oyuncu açıklamasının devamında "Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey" dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ açıklamasını "Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele" sözleriyle bitirdi.

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Yakışıklı oyuncunun sözlerine "Başak kadar şanslı olamadık" yorumları yağdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ
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