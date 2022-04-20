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Yakamoz S-245 ne zaman yayınlanacak? Netflix'in yeni dizisi Yakamoz S-245 konusu nedir? Yakamoz S-245 dizisi oyuncuları kimlerdir?

20.04.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakamoz S-245 dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Netflix'in yeni dizisi Yakamoz S-245 dizisi bugün Netflix’te izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk yedi bölümü izleyicinin beğenisine sunuldu. Kıyamet sonrası hikayelere bir tane de Türkiye’den eklendi. Farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu Yakamoz S-245 dizisi yayınlanan ilk tanıtımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte ilk bölümü yayınlanan Yakamoz S-245 dizisine dair merak edilenler!

Yakamoz S-245 ne zaman yayınlanacak? Netflix'in yeni dizisi Yakamoz S-245 konusu nedir? Yakamoz S-245 dizisi oyuncuları kimlerdir?

Yakamoz S-245 dizisi gündemde yer alıyor. Yakamoz S-245 adlı askeri denizaltının mürettebatının hayatta kaldığı bir hikayeyi anlatan dizisi ilk bölümü ile ekranlara geldi. Yakamoz S-245 dizisinin yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik ve Umut Aral oturuyor. Araştırma konusu olan Yakamoz S-245 hakkında izleyiciler detaylı bilgiere ulaşmak istiyor.
İşte kısaca Netflix’in yeni dizisi Yakamoz S-245 hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YAKAMOZ S-245 KONUSU NEDİR?

Denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan deniz biyoloğu Arman, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir. Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ’un üstlendiği ve Özge Özpirinççi, Ertan Saban, Onur Ünsal, Ece Çeşmioğlu, Meriç Aral, Ecem Uzun, Ersin Arıcı ve Hakan Salınmış gibi isimlerin yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Yakamoz S-245” Netflix Türkiye’nin izleyicilerine sunduğu diziler arasında “iyi” kotarılmışlar tarafına not ettiğimiz işlerden, buna şüphe yok. Bir kere önemli bir bölümü askeri bir denizaltıda geçen ve ilk bölüm hariç gün ışığının hemen hemen hiç görülmediği dizi hem klostrofobik bir atmosfere sahip hem de üstüne üstlük bir hayli karanlık; yani izleyiciyi kaçıracak ciddi özellikleri var. Buna rağmen bir yandan Tolga Karaçelik yönetmenliğinde kurulan gerilim, bir yandan da karakterler arası çatışmaların ustaca ele alınışı, oyunculukların da büyük ölçüde etkisiyle 7 bölümün hepsini hızlı bir şekilde izleyip bitirmenize yetiyor; devamını da merak ediyorsunuz ayrıca.

YAKAMOZ S-245 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yakamoz S-245 dizisi oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Jerry Hoffmann, Ecem Uzun, Meriç Aral, Ersin Arıcı, Onur Ünsal, Güven Murat Akpınar ve Hakan Salınmış yer alıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinçci
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