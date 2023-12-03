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“Yakışıklı güvenlik” ve “Xorto” lakaplı fenomenlerin hayranları Esenyurt'ta birbirine girdi! Polis müdahale etti

03.12.2023 16:14 | Son Güncelleme:
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“Yakışıklı güvenlik” ve “Xorto” adıyla tanınan sosyal medya fenomenlerinin Esenyurt'ta düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı. İki fenomenin hayranları arasında çıkan tartışma kavgaya dönerken, taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı. Yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi kavgaya müdahale etti.

Esenyurt’taki olay 14.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. “Yakışıklı güvenlik” olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve “Xorto” adıyla tanınan Burak Taşkıran’nın düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı.

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POLİS MÜDAHALE ETTİ

İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, sosyal medya fenomenleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılamazken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.

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Arbedede bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Esenyurt Sosyal medya fenomeni sosyal medya
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