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  4. Yakışıklı oyuncunun kuzeniyle birlikteydi... Hazal Subaşı sevgilisinden ayrıldı

Yakışıklı oyuncunun kuzeniyle birlikteydi... Hazal Subaşı sevgilisinden ayrıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.09.2024 08:39
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2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olduktan sonra hayatımıza giren Hazal Subaşı rol aldığı yapımlardaki başarısıyla büyük beğeni topladı. Son olarak Salih Bademci ile başrolünü paylaştığı Dilek Taşı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Subaşı şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Hazal Subaşı'nın bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Atakan Başavcı ile ayrıldığı iddia edildi.

Yakışıklı oyuncunun kuzeniyle birlikteydi... Hazal Subaşı sevgilisinden ayrıldı

MYNET-Adını Sen Koy, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru ve Dilek Taşı gibi birçok başarılı projede yer alan Hazal Subaşı rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da gündemde olan Subaşı bir süredir yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşıyordu.

HAZAL SEVGİLİSİ

AYRILIK HABERİ GELDİ

Sevgilisi ile sık sık paylaşımlar yapan ve görüntü vermekten çekinmeyen Subaşı'dan kötü haber geldi. MuhabirOnline'da yer alan habere göre güzel oyuncu bir süredir birlikte olduğu sevgilisinden ayrıldı.

SUBAŞI 1

İLİŞKİ İTİRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Hazal Subaşı daha önce Berfu Yenenler'in programına konuk olmuş ve buradaki itirafı ile uzun süre konuşulmuştu. Subaşı, “Eğer ilişkimin uzun sürmesini istiyorsam hiçbir sorun olmasa da altıncı ayda ayrılıyordum. Benim yokluğumu anlasın diye. ‘Bak gidersem, görürsün’ taktiğiyle iki yıl süren ilişkim oldu” demişti.

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