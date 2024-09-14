Yakışıklı oyuncunun kuzeniyle birlikteydi... Hazal Subaşı sevgilisinden ayrıldı

MYNET-Adını Sen Koy, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru ve Dilek Taşı gibi birçok başarılı projede yer alan Hazal Subaşı rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da gündemde olan Subaşı bir süredir yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşıyordu.

AYRILIK HABERİ GELDİ

Sevgilisi ile sık sık paylaşımlar yapan ve görüntü vermekten çekinmeyen Subaşı'dan kötü haber geldi. MuhabirOnline'da yer alan habere göre güzel oyuncu bir süredir birlikte olduğu sevgilisinden ayrıldı.

İLİŞKİ İTİRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Hazal Subaşı daha önce Berfu Yenenler'in programına konuk olmuş ve buradaki itirafı ile uzun süre konuşulmuştu. Subaşı, “Eğer ilişkimin uzun sürmesini istiyorsam hiçbir sorun olmasa da altıncı ayda ayrılıyordum. Benim yokluğumu anlasın diye. ‘Bak gidersem, görürsün’ taktiğiyle iki yıl süren ilişkim oldu” demişti.