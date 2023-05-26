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Yaklaşık 13 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu! Görenleri şaşırttı... Patlama riski nedeniyle halkı uyardılar

26.05.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 13 metre uzunluğundaki ölü mavi balina kıyıya vurdu. Yaklaşık 8-10 gün önce öldüğü tahmin edilen balinadan kan ve doku örnekleri alındığı öğrenildi. Ekipler balina için harekete geçerken, sahil güvenlik yetkililerinin ise şişmeye başlayan balinanın patlama riskinin bulunması nedeniyle yerel halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardığı belirtildi. Balinanın şiddetli dalgalar nedeniyle kıyıya vurduğu bildirildi.

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Gwadar bölgesindeki Jiwani kasabasının kıyısında ölü bir mavi balina bulundu. Yaklaşık 8-10 gün önce öldüğü tahmin edilen balinanın şiddetli dalgalar nedeniyle kıyıya vurduğu belirtildi.

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EKİPLER TARAFINDAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ortalama 13 metre uzunluğundaki balinanın kıyıya çekilmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldığı açıklanırken, bölgeye gelen Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yetkilileri ölüm nedenini araştırmak üzere balinadan kan ve doku örnekleri aldı.

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Sahil güvenlik yetkilileri ise şişmeye başlayan balinanın patlama riskinin bulunması nedeniyle yerel halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

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Uzunluğu 33 metreyi bulan mavi balinalar, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar listesinde yer alıyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan balina

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