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Yakup Sekizkök: Savunmada da iyiydik

26.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, Panathinaikos maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sadece hücumda değil, savunmada da iyiydik. Takımımız deplasman temposundan dolayı biraz yorgundu. Bu galibiyetten sonra istediğimiz tempoda basketbol oynayacağız" dedi.

Yakup Sekizkök: Savunmada da iyiydik

THY Euroleague'in 31. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos’u 85-65 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, "Maç beklediğimiz gibi başladı. Maçın başında farkı 10 sayıya çıkardık. Sadece hücumda değil, savunmada da iyiydik. Takımımız deplasman temposundan dolayı biraz yorgundu. Bu galibiyetten sonra istediğimiz tempoda basketbol oynayacağız. Daha çok antrenman yapma fırsatı bulacağız. Panathinaikos topu iyi çeviren geçiş hücumlarıyla iyi işler yapan bir ekipti. Bu akşam buna iyi hazırlanmıştık. Kenardan oyuna giren oyuncularımız iyi skor desteği verdi" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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