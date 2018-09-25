Yakup Yavru kimdir? Yakup Yavru kaç yaşındaydı, nereliydi?

Yakup Yavru hayatını kaybetti. Öğretmenlikten oyunculuğa geçiş yapan Yakup Yavru, 20 seneyi aşkın sanat hayatında birçok dizide ve filmde rol aldı. Sevilen oyuncu Yakup Yavru'nun acı haberi Adana'dan geldi. Ünlü oyuncu, 25. Adana Festivali için gittiği şehirde geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde memleketi Amasya'dan mezar yaptıran Yakup Yavru, "Ölümlü dünya ne olur ne olmaz diye, mezarımı yaptırdım" demişti. Peki Yakup Yavru kimdir? Kaç yaşındaydı? İşte Yakup Yavru'nun hayatına dair merak edilenler...

YAKUP YAVRU KİMDİR?

Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya‘da doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Yakup Yavru, Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra öğretmen olarak vazifesi gereği birçok şehirde görev yaptı. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra sinema hayatına başladı. Yakup Yavru ilk rolünü ise ilk önceleri figüran96 yılında “Bana Sevgiyi Anlat” filminde Gazino Patronu olarak canlandırdı.

1997 yılında yapımcılığını Türker İnanoğlu‘nun, yönetmenliğini; Temel Gürsu , Şahin Gök ve Ümit Efekan‘ın yaptığı “Böyle mi Olacaktı” adlı dizide başkomiser rolünde oynadı. Yakup Yavru ile birlikte dizide Açelya Akkoyun, Hande Ataizi, Berna Laçin, Atilla Saral, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Ceyda Düvenci, İsmet Özhan, Faruk Peker, Tanju Gürsu, Selda Alkor, Şebnem Özinal, Kerem Alışık, Meral Orhonsay, Özgül Kavruk, Aliye Uzunatağan, Taner Barlas, Deniz Erkanat, Halit Ergenç, Didem Taslan, Demet Şener, Mahmut Cevher, Haldun Boysan, Billur Kalkavan, Sedef Avcı, Yıldırım Öcek gibi oyuncular da vardı.