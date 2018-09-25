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Yakup Yavru kimdir? Yakup Yavru kaç yaşındaydı, nereliydi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Yakup Yavru hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Yakup Yavru, 25. Adana Festivali için bulunduğu Adana'da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde "Ölümlü dünya ne olur ne olmaz diye, mezarımı yaptırdım" demişti. Geniş Aile isimli dizide, okul müdürü olarak tanınan Yakup Yavru, birçok yerli dizi ve filmde oynadı. Yakup Yavru'nun hayatını kaybettiği haberi sonrasında sanatçı hakkında aramalar arttı. Peki Yakup Yavru kimdir? Kaç yaşındaydı? İşte Yakup Yavru'nun merak edilen hayatı...

Yakup Yavru kimdir? Yakup Yavru kaç yaşındaydı, nereliydi?

Yakup Yavru hayatını kaybetti. Öğretmenlikten oyunculuğa geçiş yapan Yakup Yavru, 20 seneyi aşkın sanat hayatında birçok dizide ve filmde rol aldı. Sevilen oyuncu Yakup Yavru'nun acı haberi Adana'dan geldi. Ünlü oyuncu, 25. Adana Festivali için gittiği şehirde geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde memleketi Amasya'dan mezar yaptıran Yakup Yavru, "Ölümlü dünya ne olur ne olmaz diye, mezarımı yaptırdım" demişti. Peki Yakup Yavru kimdir? Kaç yaşındaydı? İşte Yakup Yavru'nun hayatına dair merak edilenler...

YAKUP YAVRU KİMDİR?

Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya‘da doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Yakup Yavru, Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra öğretmen olarak vazifesi gereği birçok şehirde görev yaptı. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra sinema hayatına başladı. Yakup Yavru ilk rolünü ise ilk önceleri figüran96 yılında “Bana Sevgiyi Anlat” filminde Gazino Patronu olarak canlandırdı.

1997 yılında yapımcılığını Türker İnanoğlu‘nun, yönetmenliğini; Temel Gürsu , Şahin Gök ve Ümit Efekan‘ın yaptığı “Böyle mi Olacaktı” adlı dizide başkomiser rolünde oynadı. Yakup Yavru ile birlikte dizide Açelya Akkoyun, Hande Ataizi, Berna Laçin, Atilla Saral, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Ceyda Düvenci, İsmet Özhan, Faruk Peker, Tanju Gürsu, Selda Alkor, Şebnem Özinal, Kerem Alışık, Meral Orhonsay, Özgül Kavruk, Aliye Uzunatağan, Taner Barlas, Deniz Erkanat, Halit Ergenç, Didem Taslan, Demet Şener, Mahmut Cevher, Haldun Boysan, Billur Kalkavan, Sedef Avcı, Yıldırım Öcek gibi oyuncular da vardı.

2009 – 2011 yılları arasında yapımcılığını Birol Güven‘in yaptığı ve Metin Akpınar‘ın başrollerde yer aldığı “Papatyam” adlı dizide Balıkçı İrfan karakterini canlandırdı.

2012 yılında “Sağ Salim” adlı sinema filminde Halit karakterini canlandırdı.

2015 yılında başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy‘un oynadığı “Aşk Yeniden” adlı dizide Yunus Kaptan karakterini canlandırdı.

Yakup Yavru, Esen Plastik, King ev aletleri, Daihatsu gibi reklam filmlerinde yer almıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2016 – Temel ile Dursun İstanbul’da (Hayri Baba) (Sinema Filmi)
2016 – Olaylar Olaylar (Muhtar) (Sinema Filmi)
2016 – Nasıl Yani (Sinema Filmi)
2016 – Baba Mirası (Sinema Filmi)
2015 – Yusuf ve Yusuf (Cevdet) (Sinema Filmi)
2015 – Yav He He (Sinema Filmi)
2015 – Sihirbazlık Okulunda Bir Türk (Baba) (Sinema Filmi)
2015 – Ceberrut (Balıkçı) (Sinema Filmi)
2015 – Aşk Yeniden (Yunus Kaptan) (TV Dizisi)
2014 – Üç, İki, Bir… Kestik! (Sinema Filmi)
2014 – Kardeş Payı (TV Dizisi)
2014 – Ankara’nın Dikmeni (TV Dizisi)
2013- Sağ Salim 2 Sil Baştan (Halit) (Sinema Filmi)
2013 – Kızım İçin (Sinema Filmi)
2013 – Babam Sınıfta Kaldı (TV Dizisi)
2012 – İşler Güçler (Salih’in babası) (TV Dizisi)
2012 – Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)
2012 – Sağ Salim (Halit) (Sinema Filmi)
2012 – Canım Benim (TV Dizisi)
2012 – Yamak Ahmet (Sefer) (TV Dizisi)
2012 – Pis Yedili (Necdet) (TV Dizisi)
2012 – Alemin Kıralı 2. Sezon (TV Dizisi)
2011 – Papaz Kimde (Katil Koca) (Sinema Filmi)
2011 – Komik Bir Aşk Hikayesi (Hamdi) (Sinema Filmi)
2010 – Gesi Bağları (TV Dizisi)
2009 – Satırbaşı (Kısa Film)
2009 – 2011 – Papatyam (Balıkçı İrfan) (TV Dizisi)
2009 – 2010 – Geniş Aile (Okul Müdürü Ümran Süreyya) (TV Dizisi)
2008 – İki Çizgi (Çiftçi) (Sinema Filmi)
2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Reşit) (TV Filmi)
2008 – Düğün Şarkıcısı (Tonguç) (TV Dizisi)
2008 – Destere (Muhtar Haşmet) (Sinema Filmi)
2008 – Bahtı Kara (Taksici) (Sinema Filmi)
2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)
2007 – Çok Özel Tim (Kamber Karlıova) (TV Dizisi)
2007 – Recep İvedik (Cazgır) (Sinema Filmi)
2007 – Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal (4. Heyet Üyesi) (TV Filmi)
2007 – Kutsal Damacana (Sinema Filmi)
2007 – Kavak Yelleri (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2007 – Düş Yakamdan (Vakkas) (TV Dizisi)
2006 – Unutulmayanlar (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
2006 – Karagöz ve Hacivat (Tuzsuz Delibekir) (Sinema Filmi)
2006 – Kanlı Hesaplaşma / Silahların … (Tefeci) (TV Dizisi)
2006 – Hatırla Sevgili (Portakalcı) (TV Dizisi)
2006 – Ah Polis Olsam (Kantinci) (TV Dizisi)
2005 – Sen Ne Dilersen (Doktor) (Sinema Filmi)
2005 – Operasyon Cennet (TV Filmi)
2005 – Memleket Hikayeleri – Eminem (Süleyman) (TV Filmi)
2005 – Cemalim (TV Filmi)
2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)
2005 – Babam ve Oğlum (Kondüktör) (Sinema Filmi)
2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Taksi Şoförü) (TV Dizisi)
2004 – Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)
2004 – Yusuf Yüzlü (TV Dizisi)
2004 – Yabancı Damat (Hakem) (TV Dizisi)
2004 – Melekler Adası (Jinekolog Doktor) (TV Dizisi)
2004 – Gizli Dünyalar (TV Dizisi)
2004 – Aliye (TV Dizisi)
2004 – Kurtlar Vadisi 2. Sezon (TV Dizisi)
2003 – Parmak İzi (TV Dizisi)
2003 – Hayat Bilgisi (Otel Müdürü) (TV Dizisi)
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)
2002 – Sır Çocukları (Komiser) (Sinema Filmi)
2002 – Sevgi Ana (TV Dizisi)
2002 – Reyting Hamdi (TV Dizisi)
2002 – Mihriban (TV Dizisi)
2002 – Kınalı Kar (TV Dizisi)
2002 – Kurşun Asker (Kaptan) (TV Dizisi)
2002 – En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)
2002 – Ekmek Teknesi (Sünnetçi) (TV Dizisi)
2002 – Biz Size Aşık Olduk (Mahalle Muhtarı) (TV Dizisi)
2001 – Yeditepe İstanbul (Sahaf) (TV Dizisi)
2001 – Savunma (Doktor) (TV Dizisi)
2001 – Nisan Yağmuru (Avukat) (TV Dizisi)
2001 – Koltuk Sevdası (Bürokrat) (TV Dizisi)
2001 – Büyük Adam Küçük Aşk (İETT Biletçisi) (Sinema Filmi)
2000 – Üzgünüm Leyla (Yargıç) (TV Dizisi) (Bölüm)
2000 – Üvey Baba (Mafya Babası) (TV Dizisi)
2000 – Kurşun Kalem (Köy Muhtarı) (TV Dizisi)
2000 – Kimyacı (Öğretmen) (TV Dizisi)
2000 – Hemşo (Kahveci Takoz Salih) (Sinema Filmi)
1999 – Konu Komşu (Baş Komiser) (TV Dizisi)
1998 – İkinci Bahar (Tefeci Rıza) (TV Dizisi)
1998 – Utanmaz Adam (Berber) (TV Dizisi)
1998 – Unutabilsem (Nikah Memuru) (TV Dizisi)
1998 – Marziye (Savcı) (TV Dizisi)
1997 – Yasemin (Baş Komiser Yrd.) (TV Dizisi)
1997 – Kalbimi Kıra Kıra (Gazino Patronu) (TV Dizisi)
1997 – Böyle mi Olacaktı (Baş Komiser) (TV Dizisi)
1996 – Sevda Kondu (Baş Komiser) (TV Dizisi)
1996 – Ekmek (Milletvekili) (Sinema Filmi)
1996 – Bana Sevgiyi Anlat (Gazino Patronu) (TV Filmi)

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