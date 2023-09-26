Yalan Dünya'nın 'Çagatay Koçtuğ'u Hakan Meriçliler rolü için 20 kilo aldı

Son olarak 'Hayalet: 3 Yaşam' adlı yapımda yer alan ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, 'Yalan Dünya'da 'Çagatay Koçtuğ' karakterine hayat vererek hafızalara kazınmıştı.
Hakan Meriçliler, Nişantaşı'nda görüntülendi. 'Yıl 1974–Tanju Okan Şarkıları' adlı projede, Tanju Okan şarkılarını seslendirecek olan başarılı oyuncu rolü için 20 kilo aldı.
'Yıl 1974–Tanju Okan Şarkıları' için 20 kilo alan oyuncunun, göbekli hali dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler yeni rolü için 20 kilo aldı! Kilolu hali şok etti!
Oyuncu, "Tanju Abi için 20 kilo aldım" dedi.