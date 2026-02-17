Aynı Yağmur Altında'da domuz eti krizi! Tepki çekti: 'Final görünüyor'

Atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı, hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan dizideki yemek sahnesi tepki çekti.

Dizide Mine Çayıroğlu'nun hayat verdiği Tülin karakterinin Müslüman bir aile olan Fazilet ve ailesinin katıldığı akşam yemeğine domuz eti hazırlatmasına yorum yağdı.

Aynı Yağmur Altında dizisindeki bu sahne sonrası final yorumları bile yapıldı.

Sosyal medyada; 'Basit ve ucuz bir senaryo', 'İzlemeyin bu saçmalıkları','Final görünüyor', 'Dizinin kaldırılması için harekete geçilmesi lazım', 'Dizi tutarsa ahlaksızlıklar başlar' şeklinde yorumlar yapıldı.