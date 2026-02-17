MAGAZİN

Aynı Yağmur Altında'da domuz eti krizi! Tepki çekti: 'Final görünüyor'

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'ın başrollerini paylaştığı Aynı Yağmur Altında dizisi dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Atv'nin iddialı başlayan dizisindeki yemek sahnesi izleyenlerin tepkisini çekti. Dizideki domuz eti krizi sonrası final yorumları yapıldı.

Aynı Yağmur Altında'da domuz eti krizi! Tepki çekti: 'Final görünüyor'
Öznur Yaslı İkier

Atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı, hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan dizideki yemek sahnesi tepki çekti.

Dizide Mine Çayıroğlu'nun hayat verdiği Tülin karakterinin Müslüman bir aile olan Fazilet ve ailesinin katıldığı akşam yemeğine domuz eti hazırlatmasına yorum yağdı.

Aynı Yağmur Altında dizisindeki bu sahne sonrası final yorumları bile yapıldı.

Sosyal medyada; 'Basit ve ucuz bir senaryo', 'İzlemeyin bu saçmalıkları','Final görünüyor', 'Dizinin kaldırılması için harekete geçilmesi lazım', 'Dizi tutarsa ahlaksızlıklar başlar' şeklinde yorumlar yapıldı.

Aynı Yağmur Altında
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

