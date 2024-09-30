Yalan Dünya oyuncusu Bahar'ın kadrosunda! Unutulmaz isimler geliyor!

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonun yeni bölümleriyle fırtınalar estirdi. Reytinglerde de başarılı sonuçlar elde eden diziye yeni oyuncular katıldı. Büşra Pekin, Baş Hekim Süreyya karakteriyle diziye dahil oldu. Performansı beğenilmeyen Pekin'in ilerleyen bölümlerde senaryoya etkisinin nasıl olacağı merak edildi.

Bahar'ın oğlunun sevgilisi Seren'in hamile olması yeni sezonun en çarpıcı olaylarından biri oldu. Bebeği aldırmayı düşünen Seren'in karar verme aşamasında Bahar'ın sonuna kadar ona destek vermesi takdir toplamıştı. İlerleyen bölümlerde Seren'in kararıyla birlikte hayatına dair detayları da göreceğiz.

EFSANE OYUNCULAR KADRODA!

Hamilelik haberinin ardından Seren'in anne babası da hikayedeki yerini alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Büşra Pekin'in ardından da dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu. Nihal Yalçın, Seren’in (Nil Sude Albayrak)‘nin annesi Nesrin Köksal olarak seyirciyle buluşacak. Adanalı bir iş adamı olan ‘Hasip Aydın’ rolüyle Bahar'a katılacak olan usta oyuncu Nizam Namidar, Seren'in babası “Rıza Tekin” olacak.