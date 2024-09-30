MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalan Dünya oyuncusu Bahar'ın kadrosunda! Unutulmaz isimler geliyor!

Yalan Dünya oyuncusu Bahar'ın kadrosunda! Unutulmaz isimler geliyor!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.09.2024 11:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SHOW TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Bahar'ın kadrosuna Büşra Pekin'in ardından iki yeni isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Nihal Yalçın ve usta isim Nizam Namidar kadroya dahil oldu.

Yalan Dünya oyuncusu Bahar'ın kadrosunda! Unutulmaz isimler geliyor!

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonun yeni bölümleriyle fırtınalar estirdi. Reytinglerde de başarılı sonuçlar elde eden diziye yeni oyuncular katıldı. Büşra Pekin, Baş Hekim Süreyya karakteriyle diziye dahil oldu. Performansı beğenilmeyen Pekin'in ilerleyen bölümlerde senaryoya etkisinin nasıl olacağı merak edildi.

s-7094bc20c248f3290d6a1c809f53d5

Bahar'ın oğlunun sevgilisi Seren'in hamile olması yeni sezonun en çarpıcı olaylarından biri oldu. Bebeği aldırmayı düşünen Seren'in karar verme aşamasında Bahar'ın sonuna kadar ona destek vermesi takdir toplamıştı. İlerleyen bölümlerde Seren'in kararıyla birlikte hayatına dair detayları da göreceğiz.

EFSANE OYUNCULAR KADRODA!

Hamilelik haberinin ardından Seren'in anne babası da hikayedeki yerini alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Büşra Pekin'in ardından da dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu. Nihal Yalçın, Seren’in (Nil Sude Albayrak)‘nin annesi Nesrin Köksal olarak seyirciyle buluşacak. Adanalı bir iş adamı olan ‘Hasip Aydın’ rolüyle Bahar'a katılacak olan usta oyuncu Nizam Namidar, Seren'in babası “Rıza Tekin” olacak.

Adsız tasarım (4)

Hedef aldı! Abdest göndermesi olay oldu! Hedef aldı! Abdest göndermesi olay oldu!
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nihal Yalçın bahar
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetinin nasıl profesyonelce işlendiği kanıtlandı! Çuvaldan ceset dışında o da çıktı... Bunu bile düşünmüşler

Narin cinayetinin nasıl profesyonelce işlendiği kanıtlandı! Çuvaldan ceset dışında o da çıktı... Bunu bile düşünmüşler

'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

Sahneye bir türlü çıkamadı! Konser alanını tek tek terk ettiler

Sahneye bir türlü çıkamadı! Konser alanını tek tek terk ettiler

Araç sahipleri dikkat! Mahkeme yıllardır ödediğiniz paraları geri iadesine karar verdi

Araç sahipleri dikkat! Mahkeme yıllardır ödediğiniz paraları geri iadesine karar verdi

Emekliye kampanya! Yarı fiyatına düşürdü... EYT'liye indirim yok

Emekliye kampanya! Yarı fiyatına düşürdü... EYT'liye indirim yok

Okul içinde okul kurup ücret topluyorlar! "Bu paraların nereye aktığı belirsiz"

Okul içinde okul kurup ücret topluyorlar! "Bu paraların nereye aktığı belirsiz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.