MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalancı 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Deniz ve Görkem'in Mehmet Emir planı ne?

Yalancı 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Deniz ve Görkem'in Mehmet Emir planı ne?

20.10.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Yalancı dizisinin 6. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mehmet Emir'in Deniz'e "Bu oyunu seninle oynamak gerçekten çok keyifli" dediği Yalancı'nın 6. bölüm fragmanında, Deniz büyük bir öfke patlaması yaşıyor. Deniz'in Mehmet Emir'le ilgili bir şey bulduğunu söylemesi merak uyandırırken Görkem'le beraber nasıl bir plan yapacakları heyecanla bekleniyor. Deniz ve Okay'ın Yasemin'e gösterdiği tepki ise dikkat çekiyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı, 22 Ekim Cuma akşamı 6. bölümüyle ekrana gelecek. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin yeni bölüm fragmanında, Mehmet Emir'in sözleri şoke ediyor.

Yalancı (1)(13)

YALANCI'NIN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yalancı'nın 5. bölümünde Görkem, doktor kontrolünde tecavüze uğradığını anladı. Kendisine ilaç verildiğinden şüphelendi ancak kanında çıkmadığı için bu iddiasını ispatlayamadı. Deniz ise Mehmet Emir'e dair bir bilgiye ulaşabilmek için araştırmalarına devam etti ve arkadaşı Serdar'ın yardımıyla bu sefer Mehmet Emir'in ölen karısı Mine'nin bir arkadaşıyla görüştü.

Yalancı dizisinin Mehmet Emir’i Salih Bademci’den olay fotoğraflarYalancı dizisinin Mehmet Emir’i Salih Bademci’den olay fotoğraflar

Kadından Mehmet Emir'in gerçek yüzüne dair bir şeyler öğrenmek isteyen Deniz, buradan da eli boş dönmek zorunda kaldı. Mine'nin arkadaşı önce Mehmet Emir'le birlikte olduğunu ve yaşadıkları geceyi hatırlamadığını Deniz'e açıkladı ama yaşadıklarını polise anlatmak istemedi. Deniz, doğruyu söylediğini ispatlamak için uğraşırken diğer tarafta Saklışehir'in kendisine açtığı savaşla karşı karşıyaydı.

Yalancı (3)(9)

Delil bulamayan ve çaresiz kalan Deniz, kendi yaptığı planla Mehmet Emir'i köşeye sıkıştırmaya karar verdi. Birlikte geçirdikleri gece, kendisine verdiğini düşündüğü ilacı gizlice Mehmet Emir'in dolabına koymak için harekete geçti. Murat'ın da yardımıyla Deniz, Mehmet Emir'in dolabına ilacı koydu. Polisler, ihbar üzerine Mehmet Emir'in hastanedeki dolabını aradı. Herkes Deniz ve Murat'ın koyduğu ilacın çıkmasını beklerken, ilaç şişesi Deniz'in dolabından çıktı. Okuldaki dolabını açan Deniz, ilacı görünce şoke oldu. Tam o anda Mehmet Emir, Deniz'in karşısına çıkarak adeta meydan okudu. Yaşanan bu ters köşe izleyenleri büyük şaşkınlığa uğratırken Deniz'in bu hamleden sonra ne yapacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yalancı (2)(10)
Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Leyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke ettiLeyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke etti
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
Şimdiye kadarki en büyük televizyon şovuŞimdiye kadarki en büyük televizyon şovu
Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Son halini görenler şaşırdı! Bambaşka biri

Son halini görenler şaşırdı! Bambaşka biri

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.