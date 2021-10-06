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Yalancı dizisinin Mehmet Emir’i Salih Bademci’den olay fotoğraflar

06.10.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salih Bademci, bir dergi için objektif karşısına geçti. Son zamanların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Salih Badem, 2 projesiyle gündemde. Blu TV için çekilen İlk ve Son adlı dizide Özge Özpirinçci’yle beraber rol alan başarılı oyuncu şimdilerde Show TV’nin yeni sezondaki iddialı yapımı Yalancı dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

Yalancı dizisinin Mehmet Emir’i Salih Bademci’den olay fotoğraflar

Yalancı’da canlandırdığı ‘Mehmet Emir Gürsoy’ karakteriyle beğeni toplayan Salih Bademci Elle Türkiye Dergisi’nin Ekim ayı sayısına çarpıcı pozlar verdi. Oyuncunun dergi çekimindeki imajı çok konuşulacak. Salih Bademci pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

salih

"JÖN OLMAK İSTEMEM"

Oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Jön olmak istemem o elbise bana dar geliyor” demişti. Bademci; “Jön dediğimizde aklımızda canlanan şey var ya, o elbise bana dar geliyor. Gereklilikleri de var. Fiziksel ve psikolojik olarak özel yaşantına kadar pek çok açıdan kendini hazırlaman şart. Dert ya! Jön rollere mahkûm kalmış bir sürü erkek oyuncu da artık oralardan çıkıp başka senaryolar arıyor. Zengin erkek-fakir kız klişesinden onlar da kurtulmak istiyor” açıklamasını yapmıştı.

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Salih Bademci
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