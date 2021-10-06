Yalancı dizisinin Mehmet Emir’i Salih Bademci’den olay fotoğraflar

Yalancı’da canlandırdığı ‘Mehmet Emir Gürsoy’ karakteriyle beğeni toplayan Salih Bademci Elle Türkiye Dergisi’nin Ekim ayı sayısına çarpıcı pozlar verdi. Oyuncunun dergi çekimindeki imajı çok konuşulacak. Salih Bademci pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

"JÖN OLMAK İSTEMEM"

Oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Jön olmak istemem o elbise bana dar geliyor” demişti. Bademci; “Jön dediğimizde aklımızda canlanan şey var ya, o elbise bana dar geliyor. Gereklilikleri de var. Fiziksel ve psikolojik olarak özel yaşantına kadar pek çok açıdan kendini hazırlaman şart. Dert ya! Jön rollere mahkûm kalmış bir sürü erkek oyuncu da artık oralardan çıkıp başka senaryolar arıyor. Zengin erkek-fakir kız klişesinden onlar da kurtulmak istiyor” açıklamasını yapmıştı.

