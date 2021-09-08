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Yalancı dizisinin yıldızı Burçin Terzioğlu, yeni rolü için kano eğitimi aldı!

08.09.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu Yalancı dizisindeki rolü için kano kullanmayı öğrendi. Hobisi kano kullanmak olan Deniz karakteri için Burçin Terzioğlu, Göksu Deresi ve Riva’da bulunan Anadolu Hisarı Kürek Kulübü kayıkhanesinde 6 saat özel ders aldı.

Yalancı dizisinin yıldızı Burçin Terzioğlu, yeni rolü için kano eğitimi aldı!

Yalancı dizisinde Deniz karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, olimpik takım antrenörü eski milli sporcu Yasin Göler ve kano eğitmeni Sedanur Yılmaz’dan kano eğitimleri aldı.

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Hobisi kano kullanmak olan Deniz karakteri için Burçin Terzioğlu, Göksu Deresi ve Riva’da bulunan Anadolu Hisarı Kürek Kulübü kayıkhanesinde 6 saat özel ders aldı.

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Show TV’de yayınlanacak olan, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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YALANCI DİZİSİ KONUSU

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

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Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

“Yalancı” 17 Eylül Cuma saat 20.00'de Show TV'de.

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Burçin Terzioğlu
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