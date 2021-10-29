Yalancı neden yok, final mi yaptı? Yalancı'nın yeni bölümü ne zaman?

Cuma günleri ekranlara gelen Yalancı dizisinin yeni bölümü Show TV'nin yayın akışında yer alması gerekirken, Yalancı'nın yerine yerli sinema filmi yer alıyor. Bu nedenle Yalancı'nın neden yayınlanmayacağı, yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı gibi bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar...

YALANCI NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Yalancı dizisi final yapmadı. Yayın hayatına devam edecek. Dizinin yayın günü değiştirildi.

YALANCI'NIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yalancı dizisinin yeni bölümü artık cuma akşamları yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü bundan sonra salı akşamları ekranlara gelecek.

YALANCI DİZİSİNŞN KONUSU NE?

Deniz zeki ve işkolik bir edebiyat öğretmenidir. Ünlü bir cerrah olan Mehmet Emir'in oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de uzun zamandır yalnızdır. Gelişen olaylarla birlikte ikili önce yemeğe çıkar sonrasında da kendilerini bir sürü olayın içinde bulur.

YALANCI OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Ozan Ayhan : Oğuz

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Şahin Irmak : Okay Aytekin

Mihrimah Selin Vardar : Derin

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Gizem Soysaldı : Tuğba

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy



