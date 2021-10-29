Yalancı neden yok, final mi yaptı? Yalancı'nın yeni bölümü ne zaman?

Cuma günleri ekranlara gelen Yalancı dizisinin yeni bölümü Show TV'nin yayın akışında yer alması gerekirken, Yalancı'nın yerine yerli sinema filmi yer alıyor. Bu nedenle Yalancı'nın neden yayınlanmayacağı, yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı gibi bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar...
Yalancı dizisi final yapmadı. Yayın hayatına devam edecek. Dizinin yayın günü değiştirildi.
Yalancı dizisinin yeni bölümü artık cuma akşamları yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü bundan sonra salı akşamları ekranlara gelecek.
Deniz zeki ve işkolik bir edebiyat öğretmenidir. Ünlü bir cerrah olan Mehmet Emir'in oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de uzun zamandır yalnızdır. Gelişen olaylarla birlikte ikili önce yemeğe çıkar sonrasında da kendilerini bir sürü olayın içinde bulur.
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