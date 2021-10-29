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Yalancı neden yok, final mi yaptı? Yalancı'nın yeni bölümü ne zaman?

29.10.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci ve Hazal Türesan gibi oyuncuların yer aldığı Yalancı dizisi, yeni bölümüyle her hafta cuma günleri Show TV ekranlarında seyircileriyle buluşuyordu. Ancak Yalancılar dizisinin yeni bölümünün, 29 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanan Show TV yayın akışında yer almadığı görüldü.

Yalancı neden yok, final mi yaptı? Yalancı'nın yeni bölümü ne zaman?

Cuma günleri ekranlara gelen Yalancı dizisinin yeni bölümü Show TV'nin yayın akışında yer alması gerekirken, Yalancı'nın yerine yerli sinema filmi yer alıyor. Bu nedenle Yalancı'nın neden yayınlanmayacağı, yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı gibi bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar...

YALANCI NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Yalancı dizisi final yapmadı. Yayın hayatına devam edecek. Dizinin yayın günü değiştirildi.

YALANCI'NIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yalancı dizisinin yeni bölümü artık cuma akşamları yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü bundan sonra salı akşamları ekranlara gelecek.

Yalancı neden yok, final mi yaptı? Yalancı'nın yeni bölümü ne zaman?

YALANCI DİZİSİNŞN KONUSU NE?

Deniz zeki ve işkolik bir edebiyat öğretmenidir. Ünlü bir cerrah olan Mehmet Emir'in oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de uzun zamandır yalnızdır. Gelişen olaylarla birlikte ikili önce yemeğe çıkar sonrasında da kendilerini bir sürü olayın içinde bulur.

YALANCI OYUNCULARI KİMLER?

  • Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
  • Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
  • Ozan Ayhan : Oğuz
  • Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
  • İmer Özgün : Canan Ocakçı
  • Cemal Toktaş : Murat Özdal
  • Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
  • Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
  • Şahin Irmak : Okay Aytekin
  • Mihrimah Selin Vardar : Derin
  • Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
  • Gizem Soysaldı : Tuğba
  • Efsane Odağ : Görkem Bilgen
  • Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Burçin Terzioğlu
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