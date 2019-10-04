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Yalancı portakal nedir? Yalancı portakal meyvesinin faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Son zamanlarda adından sıklıkla bahsedilen yalancı portakal halk arasında "yalancı portakal yenir mi?" diye konuşulmaya başlandı. İsmi ve görüntüsüyle şaşırtan yalancı portakal, faydalarıyla herkesi şaşırtmayı şaşırıyor. "Siz de yalancı portakal nedir?" diyenlerdenseniz yazımızı okumaya devam edin... İşte yalancı portakalın tüketimi ve faydaları hakkında merak edilenler!

Yalancı portakal meyvesi, dutgiller familyasından 20 m'ye kadar boylanabilen geniş tepeli bir ağaç türüdür. Bilimsel adı Maclura pomifera'dır. Genellikle İskendurun, Adana ve Gaziantep'te görülen yalancı portakal tüketimden ziyade genelde süs amacıyla kullanılır.

YALANCI PORTAKAL YENİR Mİ?
Bilimsel adı Maclura pomifera olan yalancı portakal, yenilerek tüketilmeyen ancak kurutularak çayı tüketilen ya da merhemi yapılabilen bir meyvedir. Fakat ülkemizde daha çok süs bitkisi olarak değerlendirilir. Şifa kaynağı olan yalancı portakal eklem ağrılarını ortadan kaldırır. Bakalım düzenli olarak kullanıldığında başka nelere iyi geliyormuş...

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