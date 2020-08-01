Yalçın Koşukavak'dan Fenerbahçe açıklaması

Sezon ortasında Fenerbahçe'nin altyapıda görev vermek istediği teknik direktör Yalçın Koşukavak, İzmir ekibinden ayrılmasının ardından açıklama yaptı.

Fenerbahçe ile bireysel olarak hiçbir görüşme gerçekleştirmediklerini, her iki kulübün başkanlarının konuyla ilgili görüştüğünü belirten Koşukavak, ''Şahsımın; F.Bahçe ile görüşmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi, F.Bahçe'nin etik kurallar çerçevesindeki yaklaşımı sonucu iki başkan arasında 15 Mart tarihinde gerçekleşen görüşmenin haricinde tarafıma bir teklif ya da görüşme talebi gelmemiştir.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yalçın Koşukavak, birçok kez konuyla ilgili açıklama yapmak isteğini yönetime iletmesine karşın buna izin verilmediğini de belirterek, ''Çıkan asılsız haberlere karşı, benim cevap vermeme izin verilmeyişi ve takımın olumsuz etkilenebileceği düşüncesi ile kulüp tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olmasından dolayı, takımımın başındayken transfer görüşmesi yapan kişi olarak gösterildim.'' dedi.





