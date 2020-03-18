Yalçın Koşukavak Fenerbahçe için izin istedi

Fenerbahçe yönetimi de resmi siteden görüşmeyi doğruladı. Yapılan açıklamada Altay kulübünün bilgisi dahilinde genç teknik adamla görüşüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bugün itibarıyla Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler, sezon sonunda yeniden değerlendirmek için sonlandırılmıştır" denildi.
Altay, F.Bahçe’nin teklifinin reddedildiğini hocanın sezon sonuna kadar kalacağını açıkladı. Ancak yeni sezonda Koşukavak’ın F.Bahçe’ye gitmesi bekleniyor.
(AKŞAM)
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