SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Yalçın Koşukavak: Ligde kaldığımız için çok mutluyum

Yalçın Koşukavak: Ligde kaldığımız için çok mutluyum

16.05.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1’lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Trabzonspor’un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahadaki oyun o değildi" dedi.

Yalçın Koşukavak: Ligde kaldığımız için çok mutluyum

Kayserispor, ligin 42. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Ligde kaldığımız için çok mutluyum. Buruk mutluyum, burası altı çizilecek bir şey. Tüm Kayseri şehrine hayırlı olsun. Ben 20 gündür buradayım ve bana inanan benim buraya gelmemi sağlayan Berna Gözbaşı’ya ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. 20 gündür sürekli konuşan, sürekli tesisin her tarafında dolaşan bir adamı dinleyen, 20 günde 3 günde bir maç oynayan takımın futbolcularının bana gösterdikleri sabır ve benim teorilerimi hayata geçirdikleri için sonuç itibariyle ligde kaldığımız için onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir antrenör için 20 günde böyle bir görev zordu. Bunu bana mâl etmek çok doğru değil. Hep beraber başardık. Benden önceki antrenör arkadaşlarında burada emeği var. Onlar da birçok puan aldılar ve ellerinden geldiği kadar gayret gösterdiler. 20 gün kala da biz geldik. Allah bize nasip etti ve bizi de utandırmadı" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor’un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahadaki oyun o değildi" diyen Koşukavak, "Bugün Kayserispor maçı kazanabilirdi. İlk yarısı 1-0 bitmiş bir oyun. 46 ile 56 arası çok net pozisyonlar vardı. Belki ilk yarıda 2-0 soyunma odasına girip ikinci yarının başında da hızlı hücumlarda 3-0 da bitebilirdi. Bitiremedik. Oyuncularımın emekleri açısından bir galibiyet veya 1 puan çok isterdim. Biz şu anda görünürde Trabzonspor’un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahadaki oyun o değildi. O anlamda buruk olduğumu söyleyebilirim. Amacımız ligde kalmaktı ve ona ulaştığımız için çok mutluyum. Kayserispor gibi bir kulübü, büyük başarılara ulaşmış ve tesis anlamında çok üst seviyede olan bir kulübü de ligde bırakmak bize nasip olduğu için ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnşallah Kayserispor iki sezondur bu mayıs ayına kadar yaşadığı stresi önümüzdeki sezon yaşamaz. Çünkü Kayserispor ligde kemik bir takımdır. Bu yıllardır böyle olmuş. İnşallah önümüzdeki yıllar daha ciddi bir Kayserispor oluşturabiliriz. Tüm Kayseri halkına da hayırlı olsun" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz haldeYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz halde
Kayserispor ligde kalmak için umutluKayserispor ligde kalmak için umutlu
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.