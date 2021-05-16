Kayserispor, ligin 42. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Ligde kaldığımız için çok mutluyum. Buruk mutluyum, burası altı çizilecek bir şey. Tüm Kayseri şehrine hayırlı olsun. Ben 20 gündür buradayım ve bana inanan benim buraya gelmemi sağlayan Berna Gözbaşı’ya ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. 20 gündür sürekli konuşan, sürekli tesisin her tarafında dolaşan bir adamı dinleyen, 20 günde 3 günde bir maç oynayan takımın futbolcularının bana gösterdikleri sabır ve benim teorilerimi hayata geçirdikleri için sonuç itibariyle ligde kaldığımız için onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir antrenör için 20 günde böyle bir görev zordu. Bunu bana mâl etmek çok doğru değil. Hep beraber başardık. Benden önceki antrenör arkadaşlarında burada emeği var. Onlar da birçok puan aldılar ve ellerinden geldiği kadar gayret gösterdiler. 20 gün kala da biz geldik. Allah bize nasip etti ve bizi de utandırmadı" ifadelerini kullandı.