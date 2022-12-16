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Yalı Çapkını 13. BÖLÜM ÖZETİ! Star Tv Yalı Çapkını 13. BÖLÜM İZLE tek parça!

16.12.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 13. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta olacak. Yalı Çapkını'nda bu hafta; Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması Ferit’in evden ayrılmasına neden olur...

Yalı Çapkını 13. BÖLÜM ÖZETİ! Star Tv Yalı Çapkını 13. BÖLÜM İZLE tek parça!

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam 13. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde yine fırtınalar kopacak. Yalı Çapkını'nda bu hafta; Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür...

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

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YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması Ferit’in evden ayrılmasına neden olur.

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Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür.

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Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber verir.

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