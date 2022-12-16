Yalı Çapkını 13. BÖLÜM ÖZETİ! Star Tv Yalı Çapkını 13. BÖLÜM İZLE tek parça!

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam 13. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde yine fırtınalar kopacak. Yalı Çapkını'nda bu hafta; Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür...
Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması Ferit’in evden ayrılmasına neden olur.
Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür.
Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber verir.