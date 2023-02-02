Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanında Seyran çıldırdı! Pelo'nun saçından tutup...

Yalı Çapkını'nın heyecanla beklenen 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarına damga vuran dizide bu hafta yine yer yerinden oynayacak. Son bölümde izleyici iyice kızmıştı artık Seyran'ın ön plana çıkacağı sahneleri izlemek istediklerini sosyal medya üzerinden dile getirmişlerdi. Sonunda beklenen oldu. Seyran çıldırdı ve Pelo'nun saçından tutup kapı dışarı etti. Sosyal medyada ise bu sahne çok konuşuldu...
Yalı Çapkını 20. bölümde Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır.
Yeni bölüm fragmanında; Seyran, Pelo'ya dönerek 'gidecek misin? yoksa ben seni kapı dışarı mı edeyim? derken Ferit ise Seyran'a 'kimin evinden kimi kovuyorsun?' diyerek tepki gösterdi.
Seyran ise 'metresini kovuyorum' diyerek Pelo'nun saçlarından tutup kapı dışarı etti.
Yalı Çapkını'ndaki bu sahneler şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada 20. bölüm fragmanına binlerce yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:
Afra Saraçoğlu oyunculuğu diye bir gerçek var.
Seyro kraliçem ellerin dert görmesin.
Bir bölümde Pelo'yu görmeyelim Seyran helal sana
Parti kur oy verelim Seyro.
İçim soğudu be ne iyi yaptın Seyran
Ferit yine aynı Ferit
Uzun zamandan sonra gelen fragmanın güzelliği
Yürü be Seyran'ım
Senarist sonunda sesimizi duymuş ve işte baştan beri bildiğimiz, tanıdığımız Seyran geri döndü. Tam da ülkecek istediğimiz şeyi yaptı arkandayız Seyro.
Seyran bence hepimizin istediğini yaptı.