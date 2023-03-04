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Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı yayınlandı! O sözler geceye damga vuracak: "Ferit’in çok ama çok sevdiği kişi..."

04.03.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünün ekrana gelmesinin ardından yayınlandı. Ferit'in Seyran'a hazırladığı sürpriz ve romantik geceleri geçtiğimiz gün Twitter'da çok konuşuldu. Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı ise dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. İşte Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı...

Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı yayınlandı! O sözler geceye damga vuracak: "Ferit’in çok ama çok sevdiği kişi..."

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini oynadığı Yalı Çapkını dizisi 10 Mart Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Seyran ve Ferit'in arasının düzelmeye başlamıştı. Son olarak Seyran'ın Efe'nin projesinden çekilmesi ve Ferit'in Seyran'a hazırladığı romantik sürpriz Yalı Çapkını izleyicilerini ekran başına kilitlemişti. Peki, Yalı Çapkını 23. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Yalı Çapkını dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yalı Çapkını fragmanında Halis Ağa'nın "Anlatılanları dinlemeye değil anlaşılmaya ihtiyaçları var" dediği görülürken Seyran ve Ferit'in yaptıkları plan dikkat çekiyor.

"Aşık olduğunu nasıl anlarsın ya da neden aşık olduğunu?" sözleri ise geceye damga vuracak.

Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı için tıklayınız

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide Seyran karakterine Afra Saraçoğlu, Ferit karakterine ise Mert Ramazan Demir hayat veriyor. Dizinin izleyicileri 22. bölümünde Seyran ve Ferit’in romantik sahneleri yoğun ilgi gördü.

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Dizide izleyicilerin beklediği sahne gerçekleşti. Ferit, Seyran için romantik bir masa hazırladı ve sürpriz yaptı.

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YALI ÇAPKINI'NIN SON BÖLÜMÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ferit Seyran’a “Acaba diyorum sen de artık beni sevdiğini söylesen mi? Herkesten çok.. " dedi ve Seyran’ı öptü.

Dizinin takipçileri "Yandı buralar", "Bacağını öptüğü sahnede bittim", "Alev aldık", "Pelin sanıp kalbine inenler", "Ferit istediğini aldıktan sonra Seyran'dan sıkılmaz umarım" yorumlarında bulundular.

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