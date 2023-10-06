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YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE! Yalı Çapkını hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Son bölüm özeti

06.10.2023 19:30 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını 40. bölüm canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Star TV'nin reyting rekortmeni dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kaya ve Nükhet'in yalıya gelmesiyle işlerin iyice karıştığı son bölümün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak edildi. Peki, Yalı Çapkını hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte Yalı Çapkını 40. bölüm canlı izle ekranı ve son bölüm özeti ile Star yayın akışı

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin'in de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını 40. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Yalı Çapkını 40. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını yeni bölümüyle her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Bu akşam 40. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Yalı Çapkını Star TV'de yayınlanıyor. Sevilen dizi saat 20.00'de başlıyor.

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, yalıda olanlardan sonra Seyran'la Kazımlara gider ve orada kalmaya karar verir. Kazımlarda olmanın keyfini çıkaran Ferit, Seyran'a istediklerini yaptırmanın da yolunu bulmuştur. Seyran ise Ferit'in Kazım'a uymasından endişelenir. Nükhet, yaşananlardan sonra Kaya'yla konuşur ve onu da alıp Kazımlara gider. Ferit'in Talih'le ilk seansı beklenmedik bir gelişmeye sahne olur. Ferit, bundan sonra kuracağı hayatı düşünerek Halis ile konuşmaya yalıya gider. Halis'in net tavrı karşısında Ferit de tüm yalıyı şaşırtan başka bir hamlede bulunur.

YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE!

Marmaris'te yeni bir mağaza açmak üzere harekete geçen Halis Ağa, Nükhet'in de isteğiyle bu iş için Ferit ve Kaya'yı görevlendirir. Seyran, Suna, Asuman ve Abidin'in de plana dahil olmasıyla birlikte ekip soluğu Marmaris'te alır. Yalıda ise Nükhet, Kazım Ağa'yı idare etmeye çalışır ancak Kazım'ın talepleri gitgide artmaktadır. Orhan her şeyi boşvermişken ona tek iyi gelen Dicle ile geçirdiği zaman olur. Marmaris'te gönlünce eğlenen Seyran'ın hareketlerinden rahatsız olan Ferit; onu dizginlemeye çalışır. Suna, Abidin'e içindekileri döker. Kaya'nın yaptığı sürpriz Seyran ve Ferit'i bir anlaşmazlığa sürükler.

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Vikingler: Büyük Macera
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:30 Güzel Köylü
05:30 Aramızda Kalsın

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