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YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti ve Star TV yayın akışı

03.11.2023 18:42 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını 44. bölüm canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi geçtiğimiz hafta milli yas nedeniyle ertelenen bölüm sebebiyle perşembe ve cuma günleri ekrana geldi. Yayınlanan fragmanda Suna ile Kaya'nın yakınlaştığı görülüyor. Peki, Yalı Çapkını 44. bölümde neler olacak, bu akşam mı? İşte Yalı Çapkını 44. bölüm izle ekranı ve Star TV yayın akışı

YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti ve Star TV yayın akışı

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin'in de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını 44. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Yalı Çapkını 44. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını yeni bölümüyle her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Sevilen dizi bu akşam 44. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yalı Çapkını Star TV'de yayınlanıyor. Dizi saat 20.00'de başlıyor.

YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜM İZLE!

Sultan'ın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ferit ise Seyran'a tüm gerçekleri anlatır. Suna ve Kaya'yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere biner ve acısını ikisinden de çıkarır. Olayları eve döndüklerinde öğrenen Seyran ve Ferit, Suna ile Kaya arasında işlerin bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremezler. Kaya ise Suna ile evlenmek istediğini söyler. Seyran, İfakat'i suçlarken, Ferit Suna'ya kızar. Abidin'e gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır.

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YALI ÇAPKINI 43 BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA ÖZET

Sorumsuzluklarıyla ailesini, en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine karar verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın

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