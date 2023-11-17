MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM İZLE! Star TV Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor? Son bölüm özeti

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM İZLE! Star TV Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor? Son bölüm özeti

17.11.2023 18:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını 46. bölüm Star TV canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle reytinglerde yükselişe geçmişti. Yayınlanan fragmana göre Ferit Pelin'in dayısı Şehmuz'un karşısında sıkışır. Peki, Star TV Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor? Son bölüm özeti ile Yalı Çapkını 46. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin'in de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını, bu akşam 46. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Pelin'in Ferit'ten hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla tansiyonun bir hayli yükseldiği dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. İşte Yalı Çapkını 46. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Star TV'de yayınlanan dizi, cuma akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam Star TV'de olacak. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 46. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM İZLE!

Ferit, Şehmuz'un şartları karşısında köşeye sıkışmıştır ve çareyi İfakat'ten yardım istemekte bulur. İfakat her şeyi Halis Ağa'ya anlatmaları gerektiği konusunda Ferit'i ikna ederken, Halis Ağa durumu öğrenince Ferit'i de alarak Şehmuz'un kapısına gider. Şehmuz'un tavrı ise nettir; Ferit olmazsa Pelin'i başkasıyla evlendirecektir. Yalıda ise Suna ve Kaya'nın sözü kesilir. Nükhet, Suna'yı gerçeklerle yüzleştirir ancak Suna'dan beklemediği bir tepki alır. Seyran ise fotoğrafların arkasındaki gerçeği öğrenebilmek için harekete geçer. Halis Ağa, Ferit'ten bir seçim yapmasını ister.

09a5d397-f97a-490f-a94c-449c0c7fe715

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Nükhet, kendisine yöneltilen suçlamalardan sıyrılmanın yolunu bulur ve beklenmedik bir hamle yaparak evi terk eder. Ferit ve Abidin, Taylan'ı markaj altında tutmaya devam ederler. Kazım ise Suna ve Kaya konusunda Halis Ağa dahil herkesi sıkıştırır. Halis Ağa, Kaya'nın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlendirmeye karar verir. Seyran, fotoğrafların hesabını Ferit'e sorar. Ferit bu işin altında Pelin'in olduğundan şüphelenir ve öğrenmek için harekete geçer. Seyran, Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken, Suna ile arasındaki ipler gerilir. Pelin ve Pırıl fotoğraflarla ilgili planlarını ilerletirler. Şehmuz ise Pelin konusunda kontrolü iyice ele alır.

yali-capkini-canli-izle-15-eylul-star-tv-yali-capkini-37-bolum-canli-izle-yali-capkini-son-bolumde-neler-oldu-star-tv-canli-izle-6836

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamaÜnlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Setlere geri dönüyor! Yeni partneri belli oldu Setlere geri dönüyor! Yeni partneri belli oldu
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin sorgularında dikkat çeken detaylar!Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin sorgularında dikkat çeken detaylar!
Anahtar Kelimeler:
star tv yayin akisi yalı çapkını evlendi ferit
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul! Binlerce sıfır araç böyle görüntülendi

Yer İstanbul! Binlerce sıfır araç böyle görüntülendi

Meteoroloji'den 66 il için uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji'den 66 il için uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

Memur ve emeklisi gün sayarken belli oldu: İki sınırın da altında!

Memur ve emeklisi gün sayarken belli oldu: İki sınırın da altında!

Emniyette polis dehşeti! Teknikeri öldürdü, kendini böyle savundu

Emniyette polis dehşeti! Teknikeri öldürdü, kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Mucize besin: Kalp-damar sağlığını koruyor, bağırsakları çalıştırıyor!

Mucize besin: Kalp-damar sağlığını koruyor, bağırsakları çalıştırıyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.