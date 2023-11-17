YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM İZLE! Star TV Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor? Son bölüm özeti

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin'in de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını, bu akşam 46. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Pelin'in Ferit'ten hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla tansiyonun bir hayli yükseldiği dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. İşte Yalı Çapkını 46. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Star TV'de yayınlanan dizi, cuma akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam Star TV'de olacak. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 46. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM İZLE!

Ferit, Şehmuz'un şartları karşısında köşeye sıkışmıştır ve çareyi İfakat'ten yardım istemekte bulur. İfakat her şeyi Halis Ağa'ya anlatmaları gerektiği konusunda Ferit'i ikna ederken, Halis Ağa durumu öğrenince Ferit'i de alarak Şehmuz'un kapısına gider. Şehmuz'un tavrı ise nettir; Ferit olmazsa Pelin'i başkasıyla evlendirecektir. Yalıda ise Suna ve Kaya'nın sözü kesilir. Nükhet, Suna'yı gerçeklerle yüzleştirir ancak Suna'dan beklemediği bir tepki alır. Seyran ise fotoğrafların arkasındaki gerçeği öğrenebilmek için harekete geçer. Halis Ağa, Ferit'ten bir seçim yapmasını ister.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Nükhet, kendisine yöneltilen suçlamalardan sıyrılmanın yolunu bulur ve beklenmedik bir hamle yaparak evi terk eder. Ferit ve Abidin, Taylan'ı markaj altında tutmaya devam ederler. Kazım ise Suna ve Kaya konusunda Halis Ağa dahil herkesi sıkıştırır. Halis Ağa, Kaya'nın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlendirmeye karar verir. Seyran, fotoğrafların hesabını Ferit'e sorar. Ferit bu işin altında Pelin'in olduğundan şüphelenir ve öğrenmek için harekete geçer. Seyran, Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken, Suna ile arasındaki ipler gerilir. Pelin ve Pırıl fotoğraflarla ilgili planlarını ilerletirler. Şehmuz ise Pelin konusunda kontrolü iyice ele alır.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın







