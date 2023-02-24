Yalı Çapkını dizisi bugün var mı yok mu? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman? 24 Şubat Star TV yayın akışı

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü, dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Yalı Çapkını dizisi bugün var mı yok mu? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 24 Şubat Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Yalı Çapkını dizisi bu hafta Star TV ekranlarında yayınlanacak. Star TV'nin 24 Şubat yayın akışı içeriğinde sevilen dizinin yeni bölümü yer aldı. Yalı Çapkını saat 20.0 itibarıyla ekranlarda olacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT 2023 CUMA

07:00 STAR - NTV ORTAK YAYIN

09:30 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN

13:00 SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:00 Yerli Dizi / Tekrar SÖZ

17:30 DÜNDEN SONRA YARINDAN ÖNCE

18:15 STAR HABER

20:00 YALI ÇAPKINI (YENİ BÖLÜM)

