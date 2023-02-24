Yalı Çapkını dizisi bugün var mı yok mu? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman? 24 Şubat Star TV yayın akışı

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü, dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Yalı Çapkını dizisi bugün var mı yok mu? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 24 Şubat Star TV yayın akışı...
Yalı Çapkını dizisi bu hafta Star TV ekranlarında yayınlanacak. Star TV'nin 24 Şubat yayın akışı içeriğinde sevilen dizinin yeni bölümü yer aldı. Yalı Çapkını saat 20.0 itibarıyla ekranlarda olacak.
07:00 STAR - NTV ORTAK YAYIN
09:30 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN
13:00 SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:00 Yerli Dizi / Tekrar SÖZ
17:30 DÜNDEN SONRA YARINDAN ÖNCE
18:15 STAR HABER
20:00 YALI ÇAPKINI (YENİ BÖLÜM)