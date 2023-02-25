MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını dizisinde bomba sahne! “Alev topu yaptı beni”

Yalı Çapkını dizisinde bomba sahne! “Alev topu yaptı beni”

25.02.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Star Tv ekranlarında yayınlanan diziye Ferit ve Seyran’ın yatak sahnesi damga vurgu.

Yalı Çapkını dizisinde bomba sahne! “Alev topu yaptı beni”

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü sosyal medyada gündem oldu. Afra Saraçoğlu’nun Seyran karakterine, Mert Ramazan Demir’in Ferit karakterine hayat verdiği Yalı Çapkını izleyenlerin ağızlarını açık bıraktı. Yeni bölümde beklenen gerçekleşti ve Ferit ile Seyran romantik dakikalar yaşadılar.

yalı11

Ferit Seyran'a yan yana uyumayı teklif etti. Seyran da kabul etti. Ferit, "O sabahki gibi uyanacaksak sorun yok. Hatırlamıyor musun o sabah uyandığımızda bana sarılıyordun?" dedi.
ferit

Daha sonra "Peki Seyran biz tahmini ne zaman aynı yatakta sarılarak uyuyacağız?" diye sordu. Seyran "Onun için çok çaba sarf etmen gerekiyor Ferit. Beni gerçekten sevdiğine inanmam gerekecek." dedi. Ferit bu sözlerin ardından Seyran'a ilanı aşk etti ve "Seni seviyorum" dedi.

son

Dizinin sevenleri “Beni bu sahneye gömün”, “Alev topu yaptı beni”, “Ben elendim siz devam edin”, “Bu sahneden sonra yaşayamıyorum”, “Yanıyoruz Fuat abi” yorumunda bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daniel Craig'ten Türkiye'ye dev destek! Bir çağrısıyla rekor kırıldıDaniel Craig'ten Türkiye'ye dev destek! Bir çağrısıyla rekor kırıldı
MasterChef Burak'tan dikkat çeken paylaşım! "Seni boşuna tutmamışım"MasterChef Burak'tan dikkat çeken paylaşım! "Seni boşuna tutmamışım"
Şevval Şahin'e gelen eleştiriler Armağan Çağlayan'ı çıldırttı! "Taha’yı yıllar boyunca..."Şevval Şahin'e gelen eleştiriler Armağan Çağlayan'ı çıldırttı! "Taha’yı yıllar boyunca..."
Anahtar Kelimeler:
Yalı Çapkını dizisi yalı çapkını sosyal medya Oyuncu ferit karakteri

En Çok Okunan Haberler

105 kişi hayatını kaybetmişti! Yaş haddinden serbest kalan site sahibi yeniden yakalanıp tutuklandı

105 kişi hayatını kaybetmişti! Yaş haddinden serbest kalan site sahibi yeniden yakalanıp tutuklandı

Ankara'da 2 bina boşaltıldı: Garajın altı 3-4 metre kaymış

Ankara'da 2 bina boşaltıldı: Garajın altı 3-4 metre kaymış

Tansiyon giderek yükseliyor! Yeni açıklama geldi: Savaş ilanıdır

Tansiyon giderek yükseliyor! Yeni açıklama geldi: Savaş ilanıdır

İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı

İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı

Evin bahçesinde çürümüş halde bulundu! Eylem talimatını yerine getirmeyince infaz edildi

Evin bahçesinde çürümüş halde bulundu! Eylem talimatını yerine getirmeyince infaz edildi

0,69 faizli orta gelirliye konut kredisi işlemleri başladı!

0,69 faizli orta gelirliye konut kredisi işlemleri başladı!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.