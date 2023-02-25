Yalı Çapkını dizisinde bomba sahne! “Alev topu yaptı beni”

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü sosyal medyada gündem oldu. Afra Saraçoğlu’nun Seyran karakterine, Mert Ramazan Demir’in Ferit karakterine hayat verdiği Yalı Çapkını izleyenlerin ağızlarını açık bıraktı. Yeni bölümde beklenen gerçekleşti ve Ferit ile Seyran romantik dakikalar yaşadılar.

Ferit Seyran'a yan yana uyumayı teklif etti. Seyran da kabul etti. Ferit, "O sabahki gibi uyanacaksak sorun yok. Hatırlamıyor musun o sabah uyandığımızda bana sarılıyordun?" dedi.



Daha sonra "Peki Seyran biz tahmini ne zaman aynı yatakta sarılarak uyuyacağız?" diye sordu. Seyran "Onun için çok çaba sarf etmen gerekiyor Ferit. Beni gerçekten sevdiğine inanmam gerekecek." dedi. Ferit bu sözlerin ardından Seyran'a ilanı aşk etti ve "Seni seviyorum" dedi.

Dizinin sevenleri “Beni bu sahneye gömün”, “Alev topu yaptı beni”, “Ben elendim siz devam edin”, “Bu sahneden sonra yaşayamıyorum”, “Yanıyoruz Fuat abi” yorumunda bulundular.



