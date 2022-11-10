Yalı Çapkını dizisinde Ferit’ten şok istek! Seyran’a öyle bir şey söyledi ki… Gecelik sahnesi olay oldu

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına Ferit’in Seyran’dan cinsel ilişki isteği damga vurdu. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisinin 8. bölüm fragmanında, Seyran Ferit’e ‘Lütfen kurtar ablamı. Ne istersen yapacağım!’ diyor. Ferit bu cümlenin üzerine çekmeceden beyaz bir gecelik çıkarıyor ve Seyran’a uzatıyor. Fragman, ‘Elime bundan daha iyi bir fırsat geçemezdi’ cümlesi ile sona eriyor.

ORTALIK İYİCE KIZIŞTI

Son bölümde Ferit’i öpen Suna’nın başına çok kötü şeyler geliyor. Ferit Suna’ya, ‘O kadar eğlenmenin bazı kötü sonuçları olacaktı dimi?’ diyor. Suna yaptıklarından çok pişman oluyor.

Seyran Ferit’e bağırıyor ve ‘Senden çocuk yapmak istemiyorum ya. Hayatımda gördüğüm en bencil, en zavallı adamsın!’ diyor. Babasının Suna’yı evlendirmek istemesinin ardından Seyran Ferit’ten yardım istiyor.

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Ferit bu cümlenin üzerine çekmeceden beyaz bir gecelik çıkarıyor ve Seyran’a uzatıyor. Fragman, ‘Elime bundan daha iyi bir fırsat geçemezdi’ cümlesi ile sona eriyor.



