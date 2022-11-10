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  4. Yalı Çapkını dizisinde Ferit’ten şok istek! Seyran’a öyle bir şey söyledi ki… Gecelik sahnesi olay oldu

Yalı Çapkını dizisinde Ferit’ten şok istek! Seyran’a öyle bir şey söyledi ki… Gecelik sahnesi olay oldu

10.11.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicileri çok şaşırttı. Star TV’nin sevilen dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını’nın son bölümüne Suna’nın Ferit’i öpmesi damga vurmuştu. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında ise Ferit ve Seyran’ın gecelik sahnesi olay oldu.

Yalı Çapkını dizisinde Ferit’ten şok istek! Seyran’a öyle bir şey söyledi ki… Gecelik sahnesi olay oldu

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına Ferit’in Seyran’dan cinsel ilişki isteği damga vurdu. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisinin 8. bölüm fragmanında, Seyran Ferit’e ‘Lütfen kurtar ablamı. Ne istersen yapacağım!’ diyor. Ferit bu cümlenin üzerine çekmeceden beyaz bir gecelik çıkarıyor ve Seyran’a uzatıyor. Fragman, ‘Elime bundan daha iyi bir fırsat geçemezdi’ cümlesi ile sona eriyor.

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Son bölümde Ferit’i öpen Suna’nın başına çok kötü şeyler geliyor. Ferit Suna’ya, ‘O kadar eğlenmenin bazı kötü sonuçları olacaktı dimi?’ diyor. Suna yaptıklarından çok pişman oluyor.

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Seyran Ferit’e bağırıyor ve ‘Senden çocuk yapmak istemiyorum ya. Hayatımda gördüğüm en bencil, en zavallı adamsın!’ diyor. Babasının Suna’yı evlendirmek istemesinin ardından Seyran Ferit’ten yardım istiyor.
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Ferit bu cümlenin üzerine çekmeceden beyaz bir gecelik çıkarıyor ve Seyran’a uzatıyor. Fragman, ‘Elime bundan daha iyi bir fırsat geçemezdi’ cümlesi ile sona eriyor.

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