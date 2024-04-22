Yalı Çapkını dizisine bomba transfer! Usta oyuncu dizinin kadrosuna dahil oluyor

“Yalı Çapkını” dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Büyük bir ilgiyle izlenen ve yurt dışı satışı da çok yüksek olan dizinin ekibine bir usta isim katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı OGM Pictures imzalı diziye Nazmi Kırık katılacak.

Nazmi Kırık fenomen dizide “Tayyar” rolüne hayat verecek ve seyirci karşısına Akın’ın babası ve Mezide’nin eşi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Sevilen dizinin sezon final tarihinin de 7 Haziran olması planlanıyor.







