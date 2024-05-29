Yalı Çapkını dizisine usta oyuncu geri dönüyor!

Yalı Çapkını’na eski oyuncular geri dönmeye devam ediyor. OGM Pictures’ın imza attığı dizide geçtiğimiz günlerde Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ öldürülmüştü.

Kulislerden sızan bilgilere göre peş peşe ailesinde yaşanan ölümler Ferit’in hayatında büyük bir kırılma noktası olacak.

YALIYA MİSAFİR OLMUŞTU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakın zamanda biten “Sakla Beni”nin meşhur karakteri 'Kont Ziya' Yalı Çapkını dizisine geri dönecek.

Usta oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz günlerde Halis Ağa’nın yıllar sonra yardım istediği eski düşmanı olarak yalıya misafir olmuştu.

Gelen haberlere göre karakter bu kez intikam ateşiyle yanan Ferit’in isteğiyle hikâyede yerini alacak.







