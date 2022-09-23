Yalı Çapkını dizisi konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Yalı Çapkını dizisi Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız gibi dizilerin de konusunun ilham alındığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlandı. Dizinin çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te yapılıyor. Peki Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Ferit sorumsuzluklarıyla başta dedesi olmak üzere ailesine rahatsızlık verir. Ferit'in, Gaziantep'ten bir kadınla evlendirilmesine karar verilir. Bu evliliğin gerçekleşmesini istemeyen Ferit, dedesine karşı gelemez. Ferit'e uygun gelini bulma görevi Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’e verilir.
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