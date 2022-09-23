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Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları kimler?

23.09.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi ilk bölümüyle 23 Eylül akşamında seyircilerle buluşacak. Dizi, ünlü Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlandı. Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor. Peki Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları kimler?

Yalı Çapkını dizisi konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Yalı Çapkını dizisi Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız gibi dizilerin de konusunun ilham alındığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlandı. Dizinin çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te yapılıyor. Peki Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları kimler?

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Ferit sorumsuzluklarıyla başta dedesi olmak üzere ailesine rahatsızlık verir. Ferit'in, Gaziantep'ten bir kadınla evlendirilmesine karar verilir. Bu evliliğin gerçekleşmesini istemeyen Ferit, dedesine karşı gelemez. Ferit'e uygun gelini bulma görevi Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’e verilir.

Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları kimler?

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu
Mert Ramazan Demir
Çetin Tekindor
Şerif Sezer
Gülçin Şantırcıoğlu
Emre Altuğ
Gözde Kansu
Ersin Arıcı
Beril Pozam
Doğukan Polat
İrem Altuğ
Öznur Serçeler
Hülya Duyar
Diren Polatoğulları
Sezin Bozacı
Yiğit Tuncay
Buçe Buse Kahraman
Cansu Fırıncı
Selen Özbayrak
Umut Gezer

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