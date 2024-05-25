Yalı Çapkını dizisinin Orhan'ı Emre Altuğ diziye böyle veda etti! Hayranlarından tepki yağdı

Cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını dizisi 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. İkinci sezonu da onaylanan dizide hikaye giderek karmaşık bir hale geliyor.

Dizide Ferit'in babası Orhan rolüne hayat veren Emre Altuğ'un diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

Dizi setinden paylaşılan görüntüler ise bu iddiayı doğruladı. Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, Yalı Çapkını'na işte böyle veda etti:

"İsteyerek yapmış olamam ama istemeden kalbini kırmış olduğum varsa lütfen hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız... Allah yolunuzu açık etsin hepinizin..."

Emre Altuğ'un vedasına sosyal medyadan pek çok tepki geldi. Diziden ayrılmasını istemeyen hayranları yorum yağdırdı.

Oyuncunun vedası ile ilgili sosyal medya kullanıcıları, "Emre Altuğ keşke seni daha fazla izleyebilseydik", "Sana gelene kadar diziden ayrılması gereken çok kişi var", "Yazıklar olsun gereksiz metres tayfası dururken Orhan'ın çıkması", "Çok yazık sırf metres karakteri için harcandı", "Baş karakterlerin gitmesi beni üzüyor", "Yalı'da dullar gittikçe fazlaşıyor" gibi yorumlar yaptı.







