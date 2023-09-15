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Yalı Çapkını fırtına gibi geri döndü! O sahne geceye damgasını vurdu! 'Yürü be Seyran'

15.09.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Ferit, Seyran'ı kaçırmak için Gaziantep'e gitmiş fakat Tarık tarafından vurulmuştu. Yeni bölümde Ferit'in İstanbul'a getirildiği ve İstanbul'da tedavi edildiği görüldü. Geceye damgasını vuran sahne ise Seyran'ın yüzleşme sahnesi oldu.

Seyran ve Ferit'in hikayesinin anlatıldığı Yalı Çapkını, yeni sezona adeta bomba gibi bir giriş yaptı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan diziden sahneler sosyal medyada gündem oldu. En çok konuşulan sahne ise İfakat ve Seyran yüzleşmesi oldu.

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Cuma akşamlarının Kızılcık Şerbeti ile birlikte en çok izlenen yapımı olan Yalı Çapkını, 37. bölümü ile ekrana geldi.

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Yeni sezonun ilk bölümü ile kaldığı yerden devam eden Yalı Çapkını'nda tansiyon bir hayli yüksekti.

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'YÜRÜ BE SEYRAN'

Dizinin hastanede çekilen bir bölümünde İfakat'in Seyran'ı ikaz etmeye çalışması üzerine Seyran'ın verdiği tepki gündem oldu.

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Hastanenin tuvaletinde İfakat'le tartışan Seyran, İfakat'e 'Beni kendinizle karıştırmayın. Kocanız vefat ettikten sonra neden gidip kendi hayatınızı kurmadınız?

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Neden bir sığıntı gibi yalıda kalmaya devam ettiniz? Korhanlar'ın size sunduğu imkanlar yüzünden mi yoksa rahmetli eşinizin kardeşine duyduğunuz aşk yüzünden mi?' demesi sosyal medyayı salladı.

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Sözlerine 'Asıl utanmaz sizsiniz. Ahlaksızsınız. Bundan sonra kimseyi gözüm görmez.

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Ayağınızı denk alacaksınız.' diyerek devam eden Seyran'a adeta destek yağdı.

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Diziyi yakından takip eden kullanıcılar 'Yürü be Seyran', 'Şimdiye kadar sustuğun hata', 'Seyran Korhan geliyor', 'Hadi bakalım İfakat' gibi yorumlarda bulundular.

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