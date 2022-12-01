Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını izleyenlerini üzen bir ayrılık yaşandı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde, İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı projeden ayrıldığını açıkladı. Peki, Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir? İşte tüm merak edilenler..

YALI ÇAPKINI İBRAHİM DİZİDEN AYRILDI MI?

Yalı Çapkını dizisinde İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, kadrodan ayrılma kararını açıkladı. Cansu Fırıncı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yalı Çapkını'nda canlandırdığım İbrahim karakterini yapım ile anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde görüşmek üzere."

CANSU FIRINCI KİMDİR?

Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 2011 senesinde Urfalıyam Ezelden dizisi ile yaşayan Cansı Fırıncı, daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler gibi projelerde yer almıştır.

CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Hizmetçiler (Yaşar) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Çetin) (TV Dizisi)

2017 – Düş Kırgınları (Şükrü) (Sinema Filmi)

2017 – Babam (Sinema Filmi)

2015 – Üç Harfliler: Hablis (Doktor) (Sinema Filmi)

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Kemal) (TV Dizisi)

2015 – Kanlı Postal (Horoz) (Sinema Filmi)

2015 – Can Tertip (Sülo) (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Bekir) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Recep) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)



