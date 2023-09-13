Yalı Çapkını'na bir transfer daha! O isim de kadroya katıldı! 'Bu sezon tadından yenmez'

15 Eylül Cuma günü ikinci sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Yalı Çapkını dizisinden bomba bir transfer haberi geldi. Dizinin kadrosuna Cemre Gümeli katıldı. Gümeli en son Yüz Yıllık Mucize dizisinde rol almıştı.

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizi, kadrosuna yeni katılan oyuncularla da konuşuluyor.

Binnur Kaya dizide Halis Ağa'nın kızı Nükhet'i, Tarık Emir Tekin'in ise Nükhet'in oğlu Kaya'yı canlandıracak.

Snob Magazin'in haberine göre diziye dahil olan bir diğer isim ise Cemre Gümeli oldu.

Cemre Gümeli Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in başrol olduğu Yüz Yıllık Mucize'de Zerrin Tekindor'un gençliğini canlandırmıştı.

Gümeli'nin kadroya katıldığını duyanlardan 'Bu sezon tadından yenmez', 'Dönem geçişlerinde Cemre tam olur', 'Kadro iyice güzelleşiyor' gibi yorumlar geldi.

ÇİFT ANADAL MEZUNU

Cemre Gümeli, 24 Eylül 1993’te İstanbul doğumludur. Başarılı oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı.

Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başladı ve üniversite yılları boyunca da devam etti.





