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Yalı Çapkını'na konuk olan Mine Tugay'in son hali sosyal medyanın diline düştü! "İfakat'a benzemiş"

05.01.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine güzel oyuncu Mine Tugay dahil oldu. Yalı Çapkını'nda Mine Tugay'ın son halini görenler şoke oldu.

Yalı Çapkını'na konuk olan Mine Tugay'in son hali sosyal medyanın diline düştü! "İfakat'a benzemiş"

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer’in kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın 16. bölümüne Mine Tugay dahil oldu.

Dizide Orhan’ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün’ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin fragramında görülen Mine Tugay'ın son halini görenler şoke oldu.

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Mine Tugay'ın yüzündeki değişime pek çok yorum geldi.

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Kimi güzel oyuncu için "Müge anlı olmak istemişimdir", "Yazık şu hali üzücü" derken kimi de "İfakat'a benzemiş" dedi.

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Yeliz Yeşilmen de bu gündeme sessiz kalmadı ve "Çok korkunç ya bu kadar da değil çüş yapmayın lütfen doğallık kazanacak" yorumunda bulundu.

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