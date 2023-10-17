Yalı Çapkını'nda bomba gelişme! İki oyuncu birden geliyor

Star Tv'nin en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını’nda çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Gzeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce dizide yer alan Buse Buçe Kahraman ve Toprak Sağlam'ın diziye geri döneceği öğrenildi.

YALI ÇAPKINI'NDA ÇOK KONUŞULACAK GELİŞME

Yalı Çapkını dizisi bu sezon yine en çok konuşulan projelerin başında geliyor. OGM Pictures imzalı dizide tansiyon düşmek bilmiyor. Genç kuşağın iki gözde oyuncusu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolünü paylaştığı dizi hakkında flaş bir haber paylaşıldı.

Geçen sezon diziye Pelin karakteriyle damga vuran başarılı oyuncu # Buçe Buse Kahraman ile annesi Zerrin’e hayat veren Toprak Sağlam geçen sezon veda ettikleri diziye geri dönüyor. Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikâyeyle döneceği ise bilinmiyor.







