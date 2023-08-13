Yalı Çapkını'nda flaş gelişme! Senaristler değişti, sosyal medya ayağa kalktı! "Tutmuş iş bitsin mi istiyorsunuz?"

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan Yalı Çapkını ile ilgili gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak senarist değişikliğine giden ve Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı diziye en son Şevval Sam'ın oğlu Tarık (Taro) Emir Tekin'in katılacağı açıklanmıştı.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde olduğu Yalı Çapkını dizisinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burcu Alptekin‘in imza attığı OGM Pictures imzalı dizinin sezon sonu gündeme gelen senaristinin ayrılacağı iddiası yalanlanmıştı.

Ancak söylentiler yeni sezon başında yapımcının aldığı yeni karar nedeniyle gerçek oldu. Dizinin başarılı senaristi Mehmet Barış Günger ekibe veda etti. Günger’in yapım şirketinin başka bir projesini yazmaya başladığı öğrenildi.

Geniş bir fan kitkesi olan ülkemizin en saygın ve değerli oyuncularından Çetin Tekindor ile Şerif Sezer‘in de kadrosunda olduğu “Yalı Çapkını”nı artık Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay beraber yazacak.

İki başarılı yazar son olarak Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan “Yüzyıllık Mucize”nin ekibinde yer alıyordu.



