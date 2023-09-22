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Yalı Çapkını'nda kartlar yeniden dağıtıldı! Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu geceye damgasını vurdu

22.09.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekrana geldi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrol olduğu Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi, diziye yeni katılan ve Tarık Emir Tekin'in canlandırdığı Kaya ile Ferit'in sahnesiyle gündem oldu. Dizinin izleyicileri Mert Ramazan Demir'e beğeni ve övgü yağdırdı.

Yalı Çapkını yeni bölümü ile gecenin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Binnur Kaya ve Tarık emir Tekin'in de kadroya katılmasıyla birlikte olayların farklı seyredeceği anlaşılan Yalı Çapkını, tartışma sahnesiyle olay oldu.

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Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, yalıya yeni gelen kuzeni Kaya ile olan tartışmasıyla gündem oldu.

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Ferit'in sinirli halleri Yalı Çapkını izleyicilerinden büyük beğeni topladı. Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu sosyal medyada gündem oldu.

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'NE OYNADIN KARDEŞİM'

Dedesinin, abisinin yerine Kaya'yı oturtmasına sinirlenen Ferit, herkese açtı ağzını yumdu gözünü.

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Halis Ağa'ya sert çıkan Ferit'e dizinin takipçilerinden 'Helal olsun sana Ferocum', 'İşte abisine duyduğu sevgi', 'Mert Ramazan Demir ne oynadın kardeşim', 'İşte emek işte oyunculuk' gibi yorumlar yaptılar.

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Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Aslen Şilelidir. Beyazperdede rol aldığı ilk film olan “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

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2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, FOX'ta yayınlanan “Öğretmen” dizisinde oynadı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti.

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SonrasındaNetflix’te yayınlanan Ufo filminde boy gösterdi. Ardından Şahmaran dizisinde başrol oynadı. Şimdilerde ise Yalı Çapkını dizisinde Ferit rolü ile izleyici ile karşısında.

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