Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit'in öpüşmesi reytingleri altüst etti! Yalı Çapkını 13. bölüm rekor kırdı

Yalı Çapkını dizisi her hafta kendi rekorunu alt üst ederek ekran yolculuğuna devam ediyor. OGM Pictures’ın Star TV için çektiği dizide Seyran ile Ferit’in aşkını gün yüzüne çıkaran öpüşme sahnesi izlenme rekoru kırdı ve dizinin total reytingi ilk kez 15’e yaklaştı.

Yalı Çapkını'nın 13. bölümünde Seyran, New York'a gitmeye karar veren Ferit'i kararından vazgeçirmek için aniden öpünce sosyal medya yıkıldı.

Dizinin son bölümü Total’de14.62, AB’de 11.43, ABC1’de ise 13.08 reytingle tüm kategorilerde birinci oldu.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Dizide dedesinden yediği tokat üzerine evi terk eden Ferit, Pelin’e gitti ve ona ertesi gün Amerika’ya gideceğini söyledi. Kazım’ın Suna ve Seyran’ı kendi evlerine geri götürdü. Taylan’ın evine giden Abidin; Taylan’ın Ferit’le kavga ettiği görüntüleri elinden aldı. Ferit’in Amerika’ya gideceğini Pelin’den öğrenen Seyran onu durdurmak için havaalanına gitti ve Ferit’in gidişini engellemek için onu öptü.

