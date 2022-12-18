MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit'in öpüşmesi reytingleri altüst etti! Yalı Çapkını 13. bölüm rekor kırdı

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit'in öpüşmesi reytingleri altüst etti! Yalı Çapkını 13. bölüm rekor kırdı

18.12.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını’nda 14,62 reytinglik öpüşme gerçekleşti. Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit'in öpüştüğü 13. bölüm sosyal medyayı da sallarken dizi rekor kırdı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizi sosyal medyada da gündem oldu.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit'in öpüşmesi reytingleri altüst etti! Yalı Çapkını 13. bölüm rekor kırdı

Yalı Çapkını dizisi her hafta kendi rekorunu alt üst ederek ekran yolculuğuna devam ediyor. OGM Pictures’ın Star TV için çektiği dizide Seyran ile Ferit’in aşkını gün yüzüne çıkaran öpüşme sahnesi izlenme rekoru kırdı ve dizinin total reytingi ilk kez 15’e yaklaştı.

Yalı Çapkını'nın 13. bölümünde Seyran, New York'a gitmeye karar veren Ferit'i kararından vazgeçirmek için aniden öpünce sosyal medya yıkıldı.

12

Yıllara meydan okuyor! Bacak dekoltesi yürüdükçe açıldı ama... Yıllara meydan okuyor! Bacak dekoltesi yürüdükçe açıldı ama...

Dizinin son bölümü Total’de14.62, AB’de 11.43, ABC1’de ise 13.08 reytingle tüm kategorilerde birinci oldu.

13

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Dizide dedesinden yediği tokat üzerine evi terk eden Ferit, Pelin’e gitti ve ona ertesi gün Amerika’ya gideceğini söyledi. Kazım’ın Suna ve Seyran’ı kendi evlerine geri götürdü. Taylan’ın evine giden Abidin; Taylan’ın Ferit’le kavga ettiği görüntüleri elinden aldı. Ferit’in Amerika’ya gideceğini Pelin’den öğrenen Seyran onu durdurmak için havaalanına gitti ve Ferit’in gidişini engellemek için onu öptü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Neslihan Atagül'ün de tercih ettiği kürk detaylı o montlar bu sezon çok moda! Neslihan Atagül'ün de tercih ettiği kürk detaylı o montlar bu sezon çok moda!
Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını sosyal medya New York ferit

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Öpüşme sahnesi yorumu! Sosyal medya coştu

Öpüşme sahnesi yorumu! Sosyal medya coştu

Artık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desin

Artık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desin

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

Putin'den kritik hamle! Savaşın seyrini değiştirecek

Putin'den kritik hamle! Savaşın seyrini değiştirecek

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.