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  4. Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam derin göğüs ve bacak yırtmacıyla şov yaptı

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam derin göğüs ve bacak yırtmacıyla şov yaptı

18.12.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. 49 yaşındaki güzel oyuncu derin göğüs ve bacak dekolteli kırmızı elbisesiyle bir yürüdü pir yürüdü. İşte Şevval Sam'ın büyüleyici tarzı...

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam derin göğüs ve bacak yırtmacıyla şov yaptı

'Yasak Elma’ dizisinde ‘Ender’ karakterini canlandıran Şevval Sam 49 yaşında yıllara meydan okuyor. Dizide de iddialı tarzıyla dikkat çeken Sam sosyal medyayı salladı.

Şevval Sam son olarak derin bacak ve göğüs dekoltesiyle yürüdüğü anları paylaştı. Sam iddialı yırtmacıyla dikkat çekerken yırtmacının açılmasını profesyonel şekilde idare ederek frikik vermedi.

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İddialı tarzına yorum yağan ünlü isim daha önce beslenme konusunda açıklama yapmıştı.

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"SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİYORUM"

22 yıldır et ve tavuk yemeyen Sam, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum" demişti. Zamanında estetik dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Şevval Sam, "Güzellik algısı o yaşlarda başka oluyor. Neşenin insana kattığı güzellik herhangi bir estetikten daha güçlü" açıklamasında bulunmuştu.

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